LA SITUAZIONE

UDINE Il bilancio continua a salire, più positivi e più decessi. Ieri il Coronavirus ha mietuto quattro vittime: una a Trieste e ben tre a Udine. In quest'ultimo caso si tratta di persone ultraottantenni che erano ospitate nella casa di riposo di Mortegliano.

I NUMERI

I contagiati sono arrivati a 347, con quasi una cinquantina di casi in più da un giorno all'altro e si registra anche un ulteriore decesso che porta a 17 il numero delle vittime in regione. Aumenta, però, anche il numero di persone guarite, che ieri erano 17. Positivo anche il sindaco di Reana del Rojale, Emiliano Canciani. Era in isolamento da 11 giorni, ora è in ospedale ma non è grave. Ad aggiornare sulla situazione è il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova. Riccardi rende noto che salgono a 98 i ricoverati nei reparti di infettivologia nelle strutture ospedaliere della regione, di cui 13 in terapia intensiva e finora sono stati effettuati 3.558 tamponi. Non si arrestano, dunque, i contagi, ma i numeri rimangono ancora contenuti. Tra i decessi di ieri, fuori regione, anche l'architetto Vittorio Gregotti, conosciuto in Friuli per aver progettato l'area delle acciaierie Bertoli, a nord di Udine, la zona diventata il parco commerciale Terminal Nord.

IL RISULTATO

I ricercatori del Fvg hanno raggiunto due traguardi importanti nello studio del Covid-19. Sono riusciti, infatti, a sequenziare completamente i genomi, un risultato che consente di studiare l'evoluzione del Coronavirus nel corso della pandemia e di tracciare l'origine dei virus che sono stati introdotti in Fvg. Il secondo risultato è la ricerca di molecole antivirali e di un vaccino. La task force dei ricercatori porta il nome di Alessandro Marcello del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologie di Trieste (Icgeb), Pierlanfranco D'Agaro, direttore dell'Unità complessa Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che è il laboratorio di riferimento della regione per la diagnosi di SARS-CoV-2 e di Danilo Licastro, responsabile della piattaforma di genomica ed epigenomica Open-Lab Argo in Area Science Park. Tutti i metodi di lavoro sono stati messi disposizione della comunità scientifica dell'Icgeb. Immediato il plauso delle istituzioni. Esprimiamo vivo apprezzamento ai ricercatori che hanno ottenuto l'isolamento e sequenziamento completo del Coronavirus SARS-CoV-2 a Trieste: «È una buona notizia che conforta e che conferma il livello di eccellenza del sistema di ricerca che ha come fulcro il Friuli Venezia Giulia hanno affermato Fedriga e Riccardi, commentando i due importanti traguardi raggiunti -. Il virus è nuovo per l'uomo e stiamo incominciando a conoscerlo solo da pochi mesi: la ricerca scientifica è necessaria per rivelare la complessità della risposta cellulare all'infezione per identificarne i punti deboli».

SOLIDARIETÀ

L'Auser Fvg, che conta oltre 10.000 associati e volontari, ha risposto prontamente all'invito della Regione per collaborare con la Protezione Civile e i Comuni per rafforzare l'azione in favore delle fasce più fragili della popolazione. Il presidente regionale Gianfranco Pizzolitto ha inviato una circolare a tutte le strutture territoriali e affiliate, per manifestare ai Centri operativi comunali la più ampia disponibilità a collaborare per tutte le attività necessarie, fatta salve, naturalmente, le indispensabili garanzie per la salute dei volontari. Anche gli amministratori di condominio scendono in campo con una raccolta fondi i cui proventi saranno devoluti agli ospedali di tutta Italia per l'acquisto di respiratori, attrezzature e dispositivi necessari.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA