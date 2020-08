(m.fav.) Altri 41 contagi da coronavirus. Sono le positività emerse ieri. La Marca continua a contare da sola più di un terzo dei contagi registrati in Veneto: 771 persone attualmente positive, su un totale regionale pari a 2.184. Crescono anche i ricoveri: solo ieri sono state trasferite in ospedale altre 7 persone. Tra queste, due anziani della casa di riposo di Spresiano. Sono in tutto 16 i pazienti positivi al Covid ricoverati a Treviso, più tre nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Il Covid si sta riaffacciando nei centri servizi per anziani. Un nuovo focolaio è esploso nella casa di riposo Villa Tomasi di Spresiano. Dopo i primi tre casi, ieri il numero di contagiati è salito complessivamente a 13: dieci anziani, due quali sono stati subito ricoverati, e tre operatori. Rimanendo sullo stesso piano, sono ancora positivi 12 anziani della casa di riposo Civitas Vitae di Vedelago. Più un operatore. Infine, sono risultati contagiati anche due operatori che lavorano nel centro servizi per anziani Tre Carpini di Maserada. Di seguito, ieri si è ulteriormente allargato il maxi focolaio scoppiato nell'azienda Aia di Vazzola. I tamponi hanno evidenziato la positività di altri 14 familiari dei lavoratori. A tutto ciò bisogna aggiungere gli ormai consueti contagi delle persone che si sottopongono al test per il coronavirus al rientro nella Marca dopo un periodo di vacanza all'estero. Ieri sono emerse altre sette positività tra i turisti tornati a casa. Sempre ieri pomeriggio è stato effettuato un nuovo screening generale tra i richiedenti asilo ospitati nel centro di accoglienza dell'ex caserma Serena, che sorge tra Treviso e Casier. La task force dell'Usl ha sottoposto a tampone tutti e 111 gli ospiti rimasti e 18 operatori della società che gestisce l'hub. Oggi dovrebbero arrivare i risultati. Ormai ci si attende che il focolaio da coronavirus che si trascina da un mese all'interno dell'ex caserma vada progressivamente verso l'esaurimento.

