Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE E UDINE Altri 410 casi in un giorno, con un dato pesante sulle vittime: sei morti in 24 ore. Stavolta però il contagio non tocca quasi solo la provincia di Trieste. Anzi, è quella di Udine a far registrare il dato peggiore con 125 casi. Stabili le Intensive, crescono (e non di poco) le Medicine. Ecco i numeri nel dettaglio. In Friuli Venezia Giulia su 6.676 tamponi molecolari sono stati rilevati 380 nuovi contagi con...