VENEZIA Oltre quota 3.900. E, poi, oltre quota 500. Sono il numero, rispettivamente, dei casi assoluti nel Veneziano dall'inizio della pandemia (l'1.30 del 22 febbraio scorso) e delle persone attualmente positive al coronavirus alle 17 di ieri. A voler essere precisi, nell'arco di tempo fotografato dal bollettino di Azienda Zero - ovvero tra le 17 di sabato e le 17 di ieri - ci sono stati 36 nuovi casi, che portano il totale a 3.925 positività: un numero enorme, raggiunto in sette mesi e che ha subito un'accelerata decisiva in queste ultime settimane. Una settimana fa, sempre con il bollettino pomeridiano di Azienda Zero, i casi erano 3.702, in pratica ci sono stati 223 nuovi positivi in sette giorni. Di pari passo anche l'aumento degli attualmente positivi, arrivati ieri sera a 513: erano 415 domenica scorsa, 98 in meno. C'è da dire che sono aumentati, seppur in maniera molto più lieve, anche i negativizzati virologici, cioè i guariti passati dai 2.959 del 20 settembre ai 3.083 di ieri. La settimana si è chiusa ieri, poi, con 27 persone ricoverate in ospedale, quattro delle quali in Terapia intensiva, numero, questo, più alto da fine maggio. Nessun decesso nelle ultime ventiquattr'ore: il totale è 329. In isolamento 1.508 persone. (n.mun.)

