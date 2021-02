VENEZIA È un virus che non molla quello che accompagna il Veneziano al suo primo anniversario della pandemia.

Il bollettino regionale di Azienda zero che ha fotografato le ventiquattr'ore tra le 17 di venerdì e ieri ha riportato ancora 161 nuovi casi di contagio che portano a 52.432 i casi totale di coronavirus nel territorio dell'area metropolitana da quando è iniziata la pandemia, giusto nel febbraio di un anno fa.

In controtendenza rispetto al continuo aumentare dei nuovi contagi, c'è il numero degli attualmente positivi (coloro, cioè, il cui tampone è risultato positivo al momento dell'ultima rilevazione) e che è in costante calo. Alle 17 di ieri erano 3.710 tra Ulss 3 Serenissima e Ulss 4 Veneto orientale.

Calano (-2 la variazione giornaliera di ieri) i pazienti ricoverati negli ospedali del Veneziano, scesi a 137. Di questi sono 14 (+2 il dato confrontato al venerdì) i pazienti in Terapia intensiva, cioè nella fase più critica della malattia.

Non si fermano i decessi: ieri - così come venerdì - ce n'è stato uno solo che ha fatto salire il dato complessivo dall'1 marzo a 1.683 croci issate sul calvario della pandemia. E quello dei decessi sarà l'ultimo indicatore destinato a scendere nella narrazione della pandemia. (n.mun.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA