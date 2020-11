IL BOLLETTINO

BELLUNO Record di contagi in provincia. Sono 173 le nuove positività emerse nelle ultime 24 ore. È il dato più alto dall'inizio della seconda fase dell'emergenza sanitaria. Il 28 ottobre, circa una settimana fa, ce n'erano stati 165. Ma si era trattato di un picco isolato. Da qualche giorno, invece, il numero di contagi è incastrato nella fascia che va dai 100 ai 150 casi giornalieri. Ad aumentare sono anche i ricoveri (+11), le terapia intensive (+2) e i decessi (+2). Con le nuove positività scoperte ieri, ben 173, il totale dei bellunesi attualmente positivi vola a quota 2.385. I pazienti covid ricoverati negli ospedali bellunesi sono invece 89. Ce ne sono 47 al San Martino: 41 in area non critica e 6 in Terapia Intensiva. L'aumento è di 6 pazienti, di cui due gravi. Al Santa Maria del Prato i ricoverati sono 22 (+3). Altri 10 si trovano nell'ospedale di comunità di Feltre, 3 in quello di Alano e 7 in quello nuovo di Agordo. Si contano anche due decessi. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vite due anziane di 96 anni che si trovavano negli ospedali di Agordo e di Belluno.

LA RIORGANIZZAZIONE

Come già anticipato l'Usl 1 Dolomiti ha sospeso i ricoveri nel reparto di Neurochirurgia del San Martino. L'ospedale di Treviso, infatti, è in difficoltà e ha bisogno di richiamare in sede gli specialisti che aveva prestato a Belluno. Eventuali urgenze neurochirurgiche saranno dirottate direttamente al Ca' Foncello (ospedale di Treviso). È confermata invece l'attività ambulatoriale del martedì e del giovedì. Nel frattempo l'azienda sanitaria bellunese sta riattivando gradualmente l'attività della Medicina di Pieve di Cadore. Insieme ai contagi si diffonde anche la preoccupazione per un virus che è ormai fuori controllo.

IN MUNICIPIO

Per questo motivo Gino Comacchio ha inviato una lettera a Palazzo Rosso per conto della Cisl Fp affinché l'amministrazione comunale si faccia trovare pronta nel caso in cui scoppi un focolaio. «In relazione all'incremento dei casi di positività rilevato nell'ultimo periodo si legge nella lettera e la conseguente sofferenza delle strutture sanitarie, si chiede se non sia opportuno che l'ente capoluogo, al pari di diverse aziende private, valuti la possibilità di convenzionarsi con qualche istituto accreditato». Questo al fine di «fornire ai propri dipendenti screening tempestivi nel caso di possibili contatti con soggetti positivi. La preoccupazione è alta». Al momento il sindacato non ha ricevuto una risposta da parte del Comune. Continua il potenziamento dei drive-in.

TAMPONI

Ieri mattina l'Usl 1 Dolomiti ha attivato una seconda linea a Sagrogna per velocizzare l'esecuzione dei numerosi tamponi eseguiti ogni giorno. Questo passaggio consentirà di dividere l'utenza tra coloro che hanno accesso libero e coloro che, invece, devono eseguire tamponi di controllo programmati. Dalla prossima settimana, inoltre, ci sarà una terza linea al drive in di Feltre presidiata dal team dell'Esercito. Su una corsia parallela proseguono anche le assunzioni.

I RINFORZI

L'azienda sanitaria ha conferito un incarico libero professionale ad Alessia Facchin, Margherita Prior e Maria Serena Scaravilli per attività di contract tracing e a Carlotta Piazza e Giulia Bassetto per l'esecuzione dei tamponi presso drive-in. Sarà attivo dal 3 novembre al 31 gennaio 2021 con possibile proroga a seconda del perdurare o meno dello stato di emergenza.

PATENTI

Da lunedì, al fine di ridurre gli accessi al San Martino, la Commissione Patenti sarà trasferita in via provvisoria alla Palazzina Fusaro, all'interno del perimetro ospedaliero di Feltre. Le persone con appuntamento potranno accedere in auto presso l'ingresso stradale principale dell'ospedale, lato sud (via Bagnols sur Cézé).

Davide Piol

