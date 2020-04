L'EPIDEMIA

TREVISO Il coronavirus sta rallentando. Purtroppo, però, i decessi ancora non si fermano. Negli ultimi tre giorni hanno perso la vita altre 10 persone. Nove uomini e una donna. Cinque erano ricoverati nell'ospedale di Treviso, uno a Oderzo, uno a Vittorio Veneto, uno a Montebelluna e uno a Castelfranco. Più un anziano che era stato trasferito dall'ospedale al settore isolato dedicato al Covid-19 allestito nella casa di riposo della fondazione Oic di Vedelago. Avevano tutti un'età media compresa tra i 76 e gli 80 anni. Ed era già costretti a convivere con altre pesanti patologie. Anche se questo, ovviamente, non è una consolazione per nessuno. Si sta assistendo a uno stillicidio continuo che fa salire a 177 il totale dei decessi di persone risultate positive al coronavirus dallo scorso 25 febbraio, quando l'epidemia è scoppiata anche nella Marca.

L'ANDAMENTO

La corsa del Covid-19 sta rallentando. I nuovi contagi, pur con alti e bassi, non sono paragonabili a quelli due settimane fa. E in ricoveri in ospedale sono ormai in picchiata. In questi giorni, però, bisogna ancora fare i conti con gli effetti dei contagi avvenuti proprio nelle scorse settimane. È la triste onda lunga di un virus che si conferma più che mai subdolo. Ciò che dà forza è che non mancano segnali di speranza. Nella giornata di Pasquetta non era stato registrato alcun nuovo contagio. Ieri si è tornati a contarne 49. Ma le vette da oltre cento nuove positività al giorno sembrano lontane. Fino ad ora il Covid-19 ha colpito oltre 2mila trevigiani: esattamente 2.032 sono risultati positivi al test per il coronavirus. Tra questi, ci sono 1.435 infezioni attualmente in corso. L'aspetto migliore è che i ricoveri in ospedale continuano a diminuire. Non si tratta di un giorno più fortunato di altri. Il trend è ormai confermato da tempo. Ad oggi sono 266 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari delle strutture ospedaliere della Marca. Più altre 37 persone assistite nelle Terapie intensive, due in meno rispetto a ieri. Ormai si è stabilmente sotto la soglia delle 40 persone in Rianimazione. Un dato estremamente importante se si pensa che solo poco tempo fa le Terapie intensive erano arrivate a contare il ricovero di 70 pazienti in contemporanea. Gli isolamenti a casa restano stabili. Al momento sono 3.087 i trevigiani costretti alla quarantena domiciliare obbligatoria, tra le persone risultate positive al virus e i loro familiari. Aumenta anche il numero dei dimessi dagli ospedali. È stata toccata quota 438. Solo ieri altre 43 persone hanno potuto lasciare i reparti. I guariti, infine, sono 426. Nelle ultime 24 ore altre 32 persone sono definitivamente uscite dal tunnel del coronavirus. E ad oggi nella Marca nessuno è stato reinfettato dal Covid-19. L'ospedale che complessivamente conta più dimissioni è il Ca' Foncello: 178. Seguito dal Covid Hospital di Vittorio Veneto. 117.

SAN CAMILLO

Il San Camillo di Treviso, a sua volta Covid Hospital, attualmente ha 47 pazienti positivi ricoverati. Ieri ne sono entrati altre tre. Ma dieci hanno già potuto far ritorno a casa. E ora prende forma la possibilità che i Covid Hospital tornino a riaprire alcuni reparti non collegati al problema coronavirus. «Abbiamo la possibilità di farlo grazie a dei percorsi distinti spiega suor Lancy Ezhupara, direttore amministrativo del San Camillo abbiamo sempre continuato a garantire il servizio di Medicina fisica e riabilitazione dedicato alle persone con problemi di natura neurologica, in particolare post ictus. Ma siamo pronti a fare altri passi in questa direzione. Gli spazi lo consentono». E la stessa strada, probabilmente in tempi non altrettanto brevi, potrebbe essere imboccata anche dall'ospedale di Vittorio Veneto.

Mauro Favaro

