IL BOLLETTINO

BELLUNO Sono 253 i nuovi positivi in provincia di Belluno. Il calo di sabato nel numero dei positivi è stato quindi smentito dopo sole 24 ore. Il contagio continua a diffondersi a un ritmo inarrestabile. In sette giorni il numero dei bellunesi attualmente positivi è cresciuto di oltre 600 unità arrivando ieri sera a 5623 persone che attualmente hanno il virus e quindi sono costrette a stare a casa. Moltissimi sono gli asintomatici ma con questi numeri è chiaro che la pressione sulla macchina sanitaria non si avvierà tanto velocemente verso l'attenuazione. Secondo i bollettini di Azienda Zero della Regione Veneto, nelle ultime 24 ore ci sono state quattro vittime in provincia di Belluno. Nove sono, invece, i posti occupati in terapia intensiva. Un dato che continua a scendere e che, se non si considerano le vittime, potrebbe essere letto come un buon segnale. I letti occupati da persone positive al virus rimangono, comunque 170. Quasi trenta in meno rispetto a quelli occupati nelle ultime due settimane. Insomma la fase acuta dell'epidemia a guardarla da qui, da questi numeri, sembra avviarsi a conclusione. Ma il virus lo ha insegnato: non c'è niente di più sbagliato delle previsioni ottimistiche: fino al vaccino bisognerà quindi attendere e anche in questo momento rimane indispensabile mantenere altissima la guardia.

VACCINI

Ieri intanto si è concluso l'ultimo impegno del dipartimento di Prevenzione in tema di offerta vaccinale antinfluenzale per soggetti a rischio. Si sono presentati ai due punti vaccinali di Belluno e Feltre 70 persone. «Un numero molto limitato - spiega l'Usl - che attesta il buon lavoro svolto nelle settimane scorse dai medici di famiglia a favore dei loro assistiti. L'operatività è stata condotta con il metodo drive-in: tutto si è svolto con regolarità, attestando che questa modalità di esecuzione della vaccinazione potrà essere di grande utilità nella gestione della prossima campagna vaccinale covid».

A SEDICO

In seguito al riscontro di una positività di un ospite avvenuta la scorsa settimana, anche nella casa di riposo di Sedico sono state messe in atto tutte le misure possibili per ridurre il contagio e, di concerto con il servizio di prevenzione dell'Usl, è iniziato uno screening con tamponi rapidi ogni tre giorni a tutti gli ospiti e tutto il personale. Ad annunciarlo è la stessa Sedicoservizi, la società che gestisce la struttura (insieme a tanti altri servizi erogati alle famiglie dl Comune). Nei tre screening successivi al primo riscontro, avverte l'azienda, sono emerse le positività di altri tre ospiti e di un'operatrice. Gli ospiti, in ogni caso, attualmente sono asintomatici e stanno bene «Le prossime settimane spiegano i vertici di Sedicoservizi - saranno caratterizzate da un incessante lavoro di monitoraggio dell'andamento del contagio e di azioni per limitarlo. Tutto il personale, con dedizione eccezionale, sta facendo il massimo per garantire la migliore assistenza possibile in una situazione, seppur prevista e prevedibile e alla quale ci eravamo preparati, nuova e complicata». Per stasera è stato anticipato un aggiornamento sulla possibilità di riprendere le videochiamate tra parenti ed ospiti.E.P.

