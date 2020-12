IL BOLLETTINO

BELLUNO La più giovane vittima di Covid della provincia, quantomeno da inizio della seconda ondata, ha 52 anni. Il suo cuore ha smesso di battere, ieri, nell'Ospedale di Comunità di Feltre. Una storia di difficoltà la sua. Non era auto sufficiente e da qualche tempo viveva in una casa di riposo. Le sue condizioni, dopo il contagio, sono però peggiorate in fretta fino a ieri quando la sua lotta per vivere è terminata. Un destino comune, ieri, a quello di un'altra donna, di 96 anni, anche lei deceduta nello stesso ospedale di Comunità. Ma la lista dei decessi, solo relativamente a quelli registrati dagli ospedali, è ancora più grave perchè al già tragico bilancio del fine settimana (5 morti sabato e 4 domenica), vanno aggiunte altre tre vittime: due persone covid positive all'ospedale di Feltre (un uomo di 72 anni ricoverato in rianimazione, e una donna di 89 anni ricoverata in Pneumologia Covid) e un uomo covid positivo di 89 anni deceduto in Pronto Soccorso a Belluno. Sono fermi a quota 203 (nonotante l'elevato numero di vittime) i ricoveri. Settantotto si trovano al San Martino, otto di loro sono ricoverati in Area critica. Sessantuno i pazienti positivi al virus ricoverati a Feltre. Cinque sono in Area critica. Sette sono invece ricoverati all'ospedale di Agordo ai quali vanno sommati gli otto che si trovano in ospedale di Comunità. Sei i pazienti di Alano, 11 ad Auronzo, 18 all'ospedale di Comunità di Belluno e 14 a quello di Feltre. I nuovi positivi, invece, sono 193.

