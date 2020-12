CASE DI RIPOSO

Un ospite su dieci ha il covid. Da mesi l'emergenza più grave è quella legata ai focolai nelle case di riposo e non è difficile immaginare il perché. Attualmente, sui 3.101 anziani ospiti tra i Comuni dell'Ulss 3 Serenissima, i positivi sono 320 (10,32%). Una percentuale che supera, oggi, quella massima raggiunta in primavera: allora ci si era fermati al 9,05%. L'ultimo focolaio è quello a Scorzè, ad Anni Sereni: su 120 ospiti, i positivi sono 62 (più un 63., però deceduto nei giorni scorsi). Dodici gli operatori contagiati. Il tutto esploso in pochi giorni: nell'istituto si sono accorti di un caso positivo e sono arrivati i tamponi di massa. La situazione, però, è ancora all'inizio e rischia ovviamente di evolvere in peggio: solo nei prossimi giorni si potrà capire quanti di questi sono asintomatici e quanti, invece, finiranno per peggiorare. Un drammatico esempio è la situazione di un mese fa a Villa Fiorita a Spinea, arrivata a contare una trentina di morti.

Stando ai numeri totali, di quei 320 totali, 21 sono ricoverati in ospedale. Ma l'allarme riguarda anche gli operatori: sono contagiati 167 su 3.551, il 4,7% mentre nel picco della prima fase erano il 3,85%, cioè 137 su 3.560. Questo apre un altro fronte: la carenza d'organico. I sindacati denunciano da mesi la difficoltà di reperire personale e, soprattutto, i turni massacranti a cui sono sottoposti oss e infermieri operativi. Ma Scorzè non è l'unica a ritrovarsi con un focolaio attivo: alla Residenza Riviera del Brenta di Dolo si contano oltre 130 casi (96 ospiti e una quarantina di operatori) mentre al Mariutto di Mirano sono 57 (37 ospiti e 20 operatori).

IL BILANCIO

Intanto il virus continua ad avanzare: la fase discendente della seconda ondata, evidentemente, deve ancora arrivare. Altri nove morti anche ieri, che fanno salire quasi 700 (695) vittime il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Anche il numero dei contagi resta alto: anche ieri erano 635 (9.306 i positivi, per un totale di oltre 24mila casi da marzo). Medesimo discorso per la situazione dei ricoveri, che restano elevati: 85 a Mestre (di cui 16 in terapia intensiva), 69 a Venezia (7), 12 a Mirano (7), 142 a Dolo (12), 3 a Chioggia (2), 67 a Villa Salus, 19 al San Marco e 1 al Fatebenefratelli. E proprio quei 44 ricoveri in terapia intensiva hanno convinto la direzione generale dell'Ulss 3 Serenissima ad alzare, nei giorni scorsi, il livello di guardia, arrivando a elevare a 90 i posti a disposizione dei casi più gravi. Una trentina di posti letto è occupata da pazienti in Terapia intensiva per ragioni slegate dal contagio da coronavirus e quindi rimane una quindicina di posti liberi per acuti a fare da cuscinetto in previsione di una nuova fiammata dei ricoveri. L'ultimo argine per evitare il collasso è poi rappresentato da una riserva di 11 posti letto ancora congelati per arrivare a una potenza di fuoco massima di 101 letti di Terapia intensiva.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA