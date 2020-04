LA FASE DUE

PORDENONE Settimana decisamente cruciale quella che si apre domani per il sistema produttivo del territorio. Si capirà, infatti, quali saranno i tempi e le modalità del riavvio di importanti pezzi del tessuto industriale e artigianale per terziario e commercio i tempi rischiano di essere parecchio più lunghi dopo che una minima parte del sistema ha già riacceso i motori negli ultimi quindici giorni. Nell'ultima settimana sono state oltre 2.300 (oltre alle 1.500 che lo avevano fatto in precedenza, dopo il 22 marzo) le attività produttive che hanno presentato la comunicazione di ripartenza alla Prefettura. Complessivamente nella Destra Tagliamento, sulla base dei cosiddetti codici Ateco che catalogano i settori produttivi individuando quelli ritenuti essenziali e strategici, sulla carta potrebbero operare circa 17.500 unità produttive. Ma la stima è che allo stato ne siano operative molte meno. In attesa di un possibile via libera da parte dei decreti governativi restano, in particolare, il comparto del mobile, quello della componentistica legata all'automotive e l'edilizia. Per questi settori le ipotesi che circolano parlano del 27 aprile, ma non è escluso che qualcosa possa muoversi già la settimana prossima. In ogni caso prima del termine del lockdown previsto, almeno fino a oggi, per il 4 maggio.

LE GRANDI IN TESTA

Immediatamente dopo Pasqua erano ripartite alcune importanti realtà della lavorazione del legno. Seppure a ritmi ridotti e con meno della metà del personale avevano ripreso, tra le altre, Friul Intagli, Saca, Licar e Kronospan: colossi specializzati nella lavorazione del legno e nei componenti per mobili. Complessivamente circa un terzo del comparto del legno-arredo. Che vede però ancora al palo tutte quelle aziende che producono mobili finiti. «La filiera avvertono dal Cluster legno-arredo-casa del Fvg è ferma ancora per due terzi. Occorre che la catena possa ripartire quanto prima perché molti sono i clienti diretti del pezzo che è già partito e che sta a monte. Per questo, a rischio è l'export, è indispensabile rimettere in moto anche le imprese del mobile e quelle delle costruzioni». Nel comparto della metalmeccanica il riavvio dopo l'accordo pilota firmato dal gruppo per tutti i siti italiani della Electrolux di Porcia è assai probabile che trascini anche buona parte dell'indotto composto dalla filiera dei fornitori che diventano indispensabili per fare girare le linee che producono lavatrici. Si tratterà di una ripartenza piuttosto graduale. Martedì entreranno in fabbrica solo gli addetti impegnati nella riaccensione dei motori. Il giorno successivo via alla produzione, ma solo con metà addetti e con l'orario ridotto a sei ore. Assetto produttivo che sarà riproposto almeno fino a fine mese. «Era importante ripartire. È stato fatto ha commentato Ruben Campagner, direttore relazioni industriali di Electrolux Italia - un lavoro congiunto con le rappresentanze sindacali che introduce elementi innovativi e sperimentali per massimizzare la sicurezza sanitaria». Sempre nella metalmeccanica forti sono le preoccupazioni del comparto dell'automotive che teme, nell'attesa di riaprire i battenti, di perdere clienti e fette importanti di mercato. Nel frattempo Confindustria e sindacati provinciali proseguono nel confronto che porti a un protocollo locale sul come ripartire in sicurezza. «L'obiettivo hanno ribadito ieri i vertici di Cgil, Cisl e Uil regionali deve essere quello di garantire le condizioni di prevenzione e sicurezza perché una ripresa dei contagi congelerebbe qualsiasi prospettiva di ripresa».

I NUMERI DEL LAVORO

Ma quante sono le attività produttive che da domani saranno operative? Non è facile dirlo, ma una stima è possibile sulla base dei dati forniti dalla commissione prefettizia che valuta le comunicazioni delle aziende. Complessivamente in provincia hanno sede legale circa 23mila imprese, mentre sono 28mila i siti produttivi: la differenza è data da quelle attività operative che operano qui, ma che hanno la sede legale altrove. Tra queste, dopo l'ultimo decreto della vigilia di Pasqua, sono 17.500 quelle che in teoria potrebbero operare ex lege, cioè senza doverlo comunicare in quanto rientrano nelle attività essenziali. Ma è chiaro che moltissime tra queste hanno dovuto comunque fermarsi per il blocco economico internazionale. Solo nell'ultima settimana, però, alla Prefettura sono arrivate 2.300 comunicazioni di riavvio attività. E un'altra ondata di richieste è attesa per la settimana che si aprirà domani.

D.L.

