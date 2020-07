VENEZIA Ieri il sindaco ha approfittato dell'intervista televisiva anche per annunciare un piano di assunzioni. «Voglio dare una notizia in anteprima. Abbiamo appena approvato in Giunta 191 assunzioni di persone giovani, molti con contratti di formazione lavoro». Brugnaro ha letto l'elenco delle professionalità che saranno assunte da Ca' Farsetti. Ancora una volta molti vigili: 100, di cui 85 con contratti di formazione lavori, 15 di qualifica superiore. E ancora 8 assistenti sociali, 4 operai («Erano anni che il Comune non assumeva operai»), 50 amministrativi, 29 tecnici. «Queste sono risposte concrete» ha concluso il sindaco in corsa per la riconferma. In totale saranno oltre 250 i giovani che entro fine anno entreranno in Comune. «Una iniezione di fiducia per il futuro - aggiunge Paolo Romor, assessore alle Risorse umane - Terminato il blocco dei concorsi stabilito dai vari decreti del presidente del Consiglio che si sono susseguiti in questo periodo emergenziale per il coronavirus, era necessario lanciare un segnale di ripartenza alla città e ai tanti nostri giovani in cerca di lavoro. Grazie all'efficientamento operato sulla macchina comunale dalla Giunta Brugnaro, e dopo aver sistemato il bilancio con una gestione da buon padre di famiglia, è ora possibile aprire nuovi bandi che usciranno già da fine luglio, per dare risposte concrete alla nostra città. Con questo piano delle assunzioni rafforzeremo la sicurezza»

