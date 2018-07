CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALTO POTENZIALETREVISO Nel 2017, negli Stati Uniti, sono stati stappati oltre 63 milioni di bottiglie di Prosecco doc: una su cinque di tutte quelle (330 milioni) vendute al di fuori dell'Italia. Tanto da fare dell'area a stelle e strisce il secondo mercato estero per le bollicine nostrane, in aumento del 5 per cento rispetto all'anno precedente. Le potenzialità di crescita, però, sono ancora notevoli, magari sfruttando il traino di un'altra specialità italiana, questa sì conosciutissima da decenni (anche se spesso stravolta), come la...