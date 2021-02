ALTO IMPATTO

VENEZIA Il 2020 è stato un bagno di sangue per le casse comunali, ma il 2021 non sarà da meno. Assommano ad almeno 45 milioni le mancate entrate da tasse, tariffe e sanzioni che dipendono in pieno o parzialmente dal turismo. E sono soldi che non basta togliere dal bilancio come entrate, poiché è necessario stornare anche la stessa cifra dalle uscite per mantenere l'equilibrio dei conti. E questo è molto complicato.

VENEZIA PENALIZZATA

«Lo dico allo sfinimento - spiega il sindaco Luigi Brugnaro, a margine dell'illustrazione della manovra sulla Tari - la manovra nazionale che sicuramente riguarderà la montagna deve tener conto anche delle città d'arte. I nostri parlamentari, soprattutto quelli della maggioranza del precedente esecutivo, finora hanno fatto poco. Tanto per dire, hanno ristorato Actv come se si trattasse dell'azienda di trasporto di Piacenza, Pistoia o di qualsiasi altra città. Noi abbiamo circa 50 milioni di introiti in meno per la sola navigazione, una cosa pazzesca, e mi auguro che i tecnici al governo capiscano meglio la situazione. Anzi, ne sono sicuro».

La città è penalizzata da anni nella complessità del suo sistema di trasporto pubblico, anche nella ripartizione dei fondi regionali.

«Non ce la prendiamo con la Regione - ribatte Brugnaro - perché non vogliamo che tolgano soldi ai trevigiani o ai padovani. Questa è una partita dello Stato e non c'è dubbio che Venezia sia stata penalizzata. Il Comune sta continuando a sostenerla come può solo grazie ai soldi messi da parte efficientando la macchina. Giusto che ci sia Draghi a palazzo Chigi - prosegue - abbiamo anche noi lavorato per questo perché non basta solo dichiarare le cose, ma bisogna saperle fare. Sembra semplice, ma evidentemente non lo è».

LE PERDITE

Dopo due soli mesi dall'approvazione, Ca' Farsetti ha dovuto porre mano al bilancio di previsione perché dall'andazzo di questi primi mesi e dalle stime per i prossimi si capiva che questo non sarebbe stato l'anno della ripresa in cui tanto si sperava. Così, con lo scopo di mantenere la verità della rappresentazione contabile, l'assessore Michele Zuin con l'ufficio della Ragioneria e finanza del Comune ha provveduto a ritoccare le voci in entrata più importanti. E non si tratta di una sforbiciata, ma di un taglio a colpi di manera.

«La Ztl bus - spiega Zuin - per la quale avevamo già una previsione dimezzata rispetto ai 21-22 milioni del 2019 passa da 10 milioni 950mila euro a 950mila; dei proventi da biglietti turistici Actv, previsti per 17 milioni 400mila abbiamo tolto 13 milioni; dai circa 26 milioni che ci aspettavamo dall'imposta di soggiorno, ne lasciamo solamente 8. Le sanzioni da infrazioni al codice della strada passano da 4 a 3 milioni, mentre quelle da autovelox passano da 6.5 a 3.3 milioni. Meno 950 mila euro anche dal recupero dell'evasione dell'Imu, inizialmente prevista a 6 milioni 50mila euro. «infine, la cosiddetta quota zappalorto, gli aumenti a biglietti e abbonamenti per i residenti al trasporto pubblico andrà interamente ad Avm. La previsione attuale è di 7 milioni 790mila euro, ma se dovessero essercene meno, la differenza dovrà metterla il Comune».

LE POLEMICHE

Il sindaco si è poi buttato sul tema governativo, attaccando per l'ennesima volte l'esecutivo Conte 2 e in particolar modo l'ex ministro Paola De Micheli. «Si sapeva che Toninelli era inadeguato - ha ripreso - ma lei non ha fatto nulla per noi e l'accoppiata col ministro dell'Ambiente (Sergio Costa, ndr) è stata terribile: hanno bloccato tutto, pulizia dei canali e le vicende del porto. Le navi non arrivano perché nessuno ha firmato niente, le imprese del Mose rischiano di fallire perché non vengono pagate dopo aver eseguito lavori a regola d'arte. Sto parlando di 1500 persone. Io - continua - passo per macchietta, ma alla fine avevamo un sottosegretario a palazzo Chigi che non ci è servito a niente, mentre la De Micheli ha preso i nostri 60 milioni girandoli al Provveditorato, mentre i parlamentari veneziani esultavano».

ACTV E SINDACATI

Infine, due parole su Actv: «Si tratta di conti, mancano 60 milioni del 2020 e 50 del 2021. Io ho chiesto niente esuberi e che l'azienda resti pubblica, il resto se la vedranno azienda e sindacati. E per i sindacati che non si siedono al tavolo c'è una responsabilità enorme. Prima si siedono, meglio sarà per i lavoratori. Quando sento qualcuno, non tutti, dei sindacati fare ricatti io ricordo loro che un buon servizio ai lavoratori lo fanno sedendosi a trattare. I numeri che ho visto non lasciano tempo. Si fa fatica poi - conclude - a pensare cose che ho sentito come il bonus per l'attraversamento del ponte della libertà o una specie di possibilità per i dipendenti in ferie di prorogare l'assenza. Così l'azienda deve assumere stagionali».

Michele Fullin

