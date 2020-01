ALTA TENSIONE

VENEZIA Decine di migliaia di persone hanno salutato il 2020 in bacino San Marco, attirati anche dallo spettacolo pirotecnico offerto dal Comune: 30mila quelli nel recinto in Riva degli Schiavoni, 70mila in città, con le presenze alberghiere tra il 75-80 per cento e soprattutto un calo di fatturato per la psicosi da acqua alta al punto che molti hotel hanno rinunciato alla clausola del minimunm stay (soggiorno minimo due notti).

IL CAOS IN PIAZZA

Ma allo scoccare della mezzanotte e proprio in piazza San Marco si è scatenato il caos. A provocarlo la scellerata performance di due stranieri, un americano e un inglese, che hanno pensato bene di sparare in mezzo alla folla il loro personale kit di botti. I due, da quanto emerso, hanno posizionato la postazione di lancio - una base di plastica per circa 24 spari in rapida successione - all'altezza del caffè Quadri. Il fuoco alle micce, appunto al termine del countdown, in sincrono perfetto, con l'avvio dei tradizionali fuochi artificiali. A contenere il panico l'intervento della polizia e dei vigili urbani che hanno bloccato la coppia, impedendo la prosecuzione del pericoloso quanto avventato show. Sotto sequestro tutto il materiale ritrovato, compreso uno zaino zeppo di prodotti esplodenti, tutt'altro che semplici petardi o innocui mortaretti. Chi era presente ha parlato di una sorta di contro sparo di fuochi, tanto che chi era in piazzetta e non riusciva a vedere i fuochi autorizzati, pensava ce ne fosse in atto un altro. Identificati dagli agenti della questura, i due, uno di 36 anni l'altro di 35 anni, sono stati denunciati penalmente per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità (leggi l'ordinanza del sindaco) e per accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico, oltre che muniti di foglio di via e obbligati al pagamento della multa prevista. A quanto si è potuto appurare si tratterebbe di due marinai imbarcati sulla nave della Nato ormeggiata in Marittima.

In un comunicato diffuso, la questura ha precisato che i due non hanno introdotto i fuochi pirotecnici abusivamente ai varchi, che delimitavano l'area di accesso alla visione dei fuochi in laguna, perché si sono posizionati all'esterno del perimetro presidiato, cioè in piazza San Marco.

SICUREZZA & SALUTE

Oltre cento gli uomini, anche in borghese, messi in campo per la macchine della sicurezza coordinata dalla Questura, che a bocce ferme, ha dimostrato di aver funzionato. Per le manifestazioni, comprese quelle in terraferma, l'Amministrazione comunale ha schierato un esercito di oltre 1.500 operatori, che in sinergia con la Prefettura, ha collaborato con i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, la Capitaneria di Porto e le squadre del Suem 118 e dei vigili del fuoco.

Poche le problematiche sul fronte della gestione dei flussi, complice anche l'ordinanza con cui è stato disposto il divieto di portare con sé bombolette di spray al peperoncino nei luoghi più affollati e la consumazione di bevande in contenitori di vetro. L'afflusso e il deflusso della folla si è mantenuto piuttosto fluido, grazie ai dispositivi di safety e security predisposti in corrispondenza degli eventi principali.

Alle 19 del giorno di San Silvestro, personale Actv ha tratto in salvo un senzatetto che era caduto in acqua, forse per recuperare una borsa, all'imbarcadero Giardini Biennale: l'uomo una volta ripescato è stato trasportato all'ospedale in stato di ipotermia non grave. Gran lavoro anche per la centrale operativa del Suem dell'Ulss 3 Serenissima che nella notte di Capodanno ha gestito 341 chiamate, con ben 89 interventi sul territorio, di cui 34 a Venezia, con 4 codici rossi e 12 gialli. Per completare il quadro, 22 sono stati gli interventi nella terraferma, 12 a Mirano Dolo, 7 a Chioggia, 14 nel Veneto orientale.

TRASPORTI E PULIZIA

Tanto lavoro e un bilancio nel complesso positivo anche sul fronte trasporti e pulizia. Alle 22 del 31 dicembre i posti del garage comunale erano già tutti esauriti. Nella notte Actv ha messo in campo oltre 730 operatori per organizzare i servizi aggiuntivi per il deflusso da Venezia fino alle 4 del mattino. Quasi 160 le corse organizzate verso la terraferma sempre fino alle 4 del mattino. Notte impegnativa anche per Veritas che ha schierano i primi 55 netturbini dalle 2.30, ulteriori 40 dalle 6. Alle 4 del mattino Piazza San Marco era già ripulita, mentre in generale la quantità di rifiuti è diminuita, complice il divieto di usare bottiglie in vetro. Svariate decine, comunque, i metri cubi di rifiuti raccolti.

Monica Andolfatto

Roberta Brunetti

