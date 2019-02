Alta tecnologia e servizi la sfida della nuova card

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SMART CITYVENEZIA Quello che Venezia si appresta a fare è più della semplice introduzione di un contributo, o tassa che dir si voglia ai suoi visitatori. Oltre alla richiesta di denaro al turista e all'incoraggiamento o allo scoraggiamento degli arrivi c'è in ballo anche una serie di servizi innovativi che stanno per essere messi in piedi sfruttando il fatto che la città è una delle più cablate d'Italia con fibre ottiche ultraveloci e che nel giro di pochi mesi sarà realizzata con le più recenti tecnologie una sala controllo che...