CHIOGGIA Volete raccogliere

rifiuti in spiaggia? Solo se lo fate in forma statica. Si è sentito rispondere così, Alessandro Penzo, responsabile dell'associazione Fare Verde di Chioggia, quando ha presentato la sua domanda di patrocinio al Comune per organizzare una domenica ecologica sulla spiaggia di Sottomarina. La manifestazione Mare d'inverno si svolge, fino al 7 marzo, in molte località italiane, patrocinata da Commissione europea, Ministero dell'Ambiente e Guardia costiera. Ma il Comune di Chioggia ha spiegato agli organizzatori che il Dpcm del 14 gennaio prevede che «lo svolgimento di manifestazioni pubbliche resta consentito solo in forma statica, a condizione che siano rispettate le distanze sociali e rispettate le altre misure di contenimento». Ma, dice Penzo, «come si fa a raccogliere i rifiuti stando fermi? E poi siamo all'aperto, più lontani di un metro e teniamo le mascherine: che problema c'è?». Il problema, a quanto pare, sta in quelle due parole, «manifestazioni pubbliche»: se la pulizia della spiaggia viene annunciata e organizzata, diventa una manifestazione e, come tale, soggetta al Dpcm. Se alcune persone, autonomamente, vanno in spiaggia con un sacco nero e raccolgono immondizie, non lo sarebbe.

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA