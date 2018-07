Alpini, ieri e oggi: «Sempre uniti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LEGAMECORTINA All'esercitazione Cinque Torri 2018 del Comando truppe alpine di Bolzano hanno partecipato anche alcune squadre di rocciatori dell'Associazione nazionale alpini, militari in congedo che hanno mantenuto i rapporti con quelli in divisa. Molti altri di loro, a centinaia, sono saliti come spettatori, con il cappello e la penna nera, per assistere alle prove multinazionali e interforze; fra loro è arrivato a Cortina Sebastiano Favero, presidente nazionale dell'Ana: «Il rapporto fra gli Alpini in armi e quelli congedati resta...