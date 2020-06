IL BILANCIO

Se il 2020 è l'anno sabatico delle penne nere, dato l'annullamento di tutte le iniziative dell'Ana a causa del coronavirus, a cominciare dall'Adunata nazionale, il 2019 è stato fitto di eventi, manifestazioni, inaugurazioni di sedi e commemorazioni. La sezione Ana di Treviso ha vissuto 12 mesi molto movimentati e punta a far sentire ancora di più la propria presenza nella società, così come ripercorso dal presidente Marco Piovesan (al suo terzo anno di mandato) nella relazione presentata giovedì scorso all'assemblea annuale dei delegati sezionali, riuniti nel Centro Parrocchiale di Falzè. Vi hanno partecipato 130 alpini, rigorosamente con le mascherine e seduti ben distanziati.

LA RAPPRESENTANZA

Una rappresentanza più che dimezzata degli 89 gruppi (suddivisi in 54 comuni della Marca), per rispettare i protocolli sanitari anti Covid-19. Un'assemblea inusuale (avrebbe dovuto svolgersi a marzo), ma necessaria per la vita associativa, che Piovesan ha aperto con un minuto di raccoglimento per gli alpini andati avanti, le vittime del Covid-19 e quanti stanno passando momenti difficili. I numeri dell'Ana Treviso dicono che c'è stata una lieve variazione (-0,90%) tra i soci Ordinari: dai 8623 al 31 dicembre 2018, sono passati a 8545 al 31 dicembre dell'anno dopo. Il totale degli iscritti all'Associazione alpini di Treviso, al 31 dicembre 2019, è 10.734 unità, con una diminuzione di 76 soci, pari allo 0,70%. Nel 2019 sono deceduti 94 soci sezionali, mentre sono stati registrati 177 nuovi aderenti Alpini e 157 Aggregati in più. «Occorre continuare ad avere sempre più attenzione verso i giovani, in particolare alle loro famiglie, che non sono più organizzate come una volta», ha precisato il presidente, «Ora se si vuole iscrivere l'alpino o l'aggregato occorre coinvolgere anche la sua famiglia. Mantenere le tradizioni non significa restare fermi al passato, ma creare una spinta che ci accompagni a percorrere la strada del futuro».

I FATTI

Nel 2019 sono state inaugurate tre sedi di gruppi (Gorgo, Carbonera e Casale), nonchè festeggiati sette anniversari decennali. Sul fronte della solidarietà, sono state 85.771 le ore prestate dalle penne nere in servizi alla comunità, accanto alle somme donate, ben 213.312 euro. Un notevole lavoro lo ha svolto il Centro Studi, nell'allestimento di 4 mostre al Portello Sile, e per i progetti avviati con le scuole. Ben 103 atleti dell'Ana Treviso hanno gareggiato in vari campionati, dallo sci di fondo alla corsa in montagna. L'assemblea di Falzè ha preso atto anche del cambio di vicario sezionale: Daniele Bassetto lascia la carica di consigliere, per diventare consigliere nazionale dell'Ana, in sostituzione di Renato Genovese che è a termine mandato. «Abbiamo affrontato un 2019 estremamente impegnativo, avrei preferito dirvi che il 2020 sarebbe stato altrettanto duro», ha detto ai delegati il presidente «Ma, purtroppo, non lo sarà. Prendiamo con ottimismo la cosa e sfruttiamo questo anno sabatico per preparare al meglio il 2021, organizzando il nostro centenario». I protocolli anti Covid-19 hanno impedito anche il momento conviviale finale. Tutti i criteri di sicurezza hanno reso un po' strano questo importante momento associativo, commenta ancora Piovesan, Ma siano tutti ansiosi di tornare alla normalità, questo è stato il primo passo».

Cristiana Sparvoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

