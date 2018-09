Alpini, anche i veterani a protezione dei medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si allarga l'accordo tra l'Ordine provinciale dei medici, l'Azienda sanitaria e l'Associazione nazionale degli alpini per la sorveglianza dei medici di guardia: il patto sarà operativo anche a Maniago e Sacile. Ma la novità è l'ampliamento anche dell'età degli alpini che dovranno badare alla sicurezza dei medici: i volontari delle penne nere avranno potranno avere nche più di 65 anni. Da lunedì le penne nere veglieranno sulla sicurezza delle guardie mediche, sia durante le visite in ambulatorio sia in caso di attività al domicilio dei...