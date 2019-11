ALPAGO Un enorme masso che scende dritto verso le case, poi a pochi centimetri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALPAGOUn enorme masso che scende dritto verso le case, poi a pochi centimetri dal salto di sotto, devia traiettoria e prosegue a sinistra schivando le abitazioni. È l'impressionante video che è stato messo ieri sui social da Veneto Strade, che ha documentato l'andamento della frana di Schiucaz, in Alpago, che ha ripreso a muoversi dopo il maltempo di questi giorni. Per la sicurezza di tutti, gli abitanti delle due case sotto il versante, le due famiglie Zanon (6 persone, compresa una donna di 93 anni), sono state evacuate. Così come...