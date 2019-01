Alluvioni e frane, provincia record «Lo Stato spalmi meglio le risorse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOBELLUNO Bella e impossibile. È la provincia di Belluno, che non ha rivali in fascino, ma sembra non averli neanche sul fronte frane. A tal punto da essere la provincia più colpita dal dissesto idrogeologico, nella seconda regione d'Italia più fragile dal punto di vista delle alluvioni. Per Confagricoltura è un disastro enorme, che si somma alla difficoltà già elevatissima di fare agricoltura in montagna. La soluzione? Risorse per intervenire subito e per lavorare al ripristino post-maltempo.I DATIA stilare la diagnosi della...