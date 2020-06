Un muro nero. Poi pioggia battente e 10 minuti d'apocalisse. Il temporale, violentissimo, ha interessato il Monfenera che ha scaricato acqua, fango e detriti sul centro di Pederobba causando danni enormi: l'acqua, in alcuni punti alta fino a 2 metri, si è scavata la strada divorando l'asfalto dei marciapiedi e delle strade fino a scoprire il sottoservizi, poi si è insinuata in almeno una cinquantina di abitazioni dove ha sommerso ogni cosa, a iniziare dalle auto ricoverate nei garage. La paura è stata tanto, soprattutto quando il fiume di fango e detriti colato in paese dal Monfenera, ha iniziato a invadere e portare via ogni cosa. Ma ora restano i danni e non sono poca cosa. Le prime stime parlano di almeno 500mila euro, ma sono del tutto prudenziali. «È stata un'apocalisse» ha detto il sindaco Marco Turato, alle prese con l'emergenza. Un evento analogo, figlio della stessa supercella temporalesca che si è sviluppata e autorigenerata sulla Pedemontana, ha fatto parecchi danni anche in tre borgate di Valdobbiadene. investite da una pioggia battente e interminabile. «Un flusso impressionante -dicono gli abitanti- non si vedeva una cosa del genere dal 1966». Sul posto è arrivato il sindaco Luciano Fregonese con diverse squadre della protezione civile Ana e Avap e con i tecnici comunali.

Filini alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA