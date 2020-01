«Alloggi Ulss, l'operazione è sbagliata»

VENEZIA «Sbagliato vendere le 22 case dell'Uss». È la posizione del Movimento della difesa della sanità pubblica veneziana che, in una nota, spiega perché critica la decisione della Regione. «Il patrimonio immobiliare in alienazione - osserva il Movimento - è dovuto al lascito-donazioni agli Ospedali veneziani da parte di pazienti e filantropi. Nel nostro opuscolo Quale progetto socio-sanitario per la specificità veneziana, nell'elencare punti di valorizzazione dell'ospedale Civile, si evidenziava la necessità di individuare soluzioni abitative idonee per evitare l'esodo di medici verso altre strutture in terraferma.

Pertanto chiederemo un'audizione in V Commissione regionale per proporre: di dare in affitto gli immobili ad uso abitazione a medici neoassunti con il vincolo di lavorare al Civile o nei servizi socio-sanitari nella Venezia anfibia; che il direttore generale delll'Ulss 3 si impegni con altre pubbliche amministrazioni nella reperibilità di alloggio di servizio per medici; che la Regione dia più risorse finanziare per salvaguardare i servizi assistenziali-ospedalieri legati alla specificità veneziana e quindi ad evitare la vendita dei beni per fare cassa».

