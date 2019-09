Alloggi troppo vecchi, grana ristrutturazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAMESTRE Quasi mille appartamenti popolari dell'Ater a Venezia non hanno il riscaldamento e moltissimi sono senza ascensori con inquilini sempre più anziani. Come fanno quelle persone a scaldarsi? Con le stufe, anche perché i cappotti alle pareti non si possono mettere perché sono edifici vincolati. E come salgono e scendono le scale? Si arrangiano. Ma al di là del disagio per le persone, il dato dimostra che nella discussione sull'applicazione della legge regionale 39 del 2017 la manutenzioni degli alloggi, specie nel Veneziano,...