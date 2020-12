JESOLO

«Ospitalità solidale del personale sanitario impiegato nell'emergenza sanitaria legata al Covid-19». È il progetto promosso dall'Associazione Jesolana Albergatori per attivare un servizio di accoglienza nelle strutture ricettive di medici, infermieri e operatori socio-sanitari che in questi mesi stanno fronteggiando l'emergenza sanitaria al covid-hospital di Jesolo.

L'iniziativa accoglie la richiesta dell'Ulss 4 Veneto Orientale impegnata nella ricerca di alloggi per ridurre gli spostamenti del personale, proveniente da tutta la Regione, che nelle ultime settimane ha rafforzato l'organico in servizio all'ospedale di Jesolo. Il progetto ha individuato spazi per l'accoglienza di 20 operatori fino alla fine di gennaio 2021, con la possibilità di estendere l'ospitalità per il perdurare della fase di emergenza. All'impegno di Aja si è affiancato anche il Comune che ha sposato il progetto e si impegnerà a rimborsare le spese vive che le strutture, in larga parte appositamente aperte, sosterranno. Una decina le strutture che oggi hanno garantito la loro disponibilità. «Fin da subito spiega il presidente Alberto Maschio ci siamo attivati con Ulss e Comune per capire la fattibilità e dare le disponibilità utili e necessarie che venissero eventualmente richieste. Lo abbiamo fatto durante la prima emergenza sanitaria, ci siamo riproposti anche ora, com'era giusto e naturale che fosse per una realtà associativa importante, sensibile e attenta alle esigenze del territorio come la nostra. La crescita di una città dipende anche dalla capacità di fare squadra. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ha collaborato fattivamente per concretizzare questo progetto».

Il supporto del Comune vuole essere una forma di vicinanza a infermieri e medici in questo difficile momento. «Per noi aggiunge il sindaco Valerio Zoggia - è stato spontaneo aderire all'iniziativa promossa da Aja perché siamo sempre stati attenti al valore delle persone e in particolare in questa circostanza, di chi da mesi lavora senza sosta per aiutare il prossimo. Siamo grati al personale sanitario impegnato nella lotta alla Covid, dare ospitalità e accoglienza è un modo per provare ad alleggerire il peso. E' un gesto di umanità e ringraziamento». Il direttore generale dell'Ulss 4 Carlo Bramezza ha ringraziato Aja e Comune: l'ospitalità garantita permette agli operatori, normalmente in servizio soprattutto negli ospedali di San Donà e Portogruaro e quindi residenti in altre città, di raggiungere l'ospedale di Jesolo senza dover percorrere lunghi tragitti in auto.

