VENEZIA La foto di una mansarda con una decina di letti che nulla ha a che vedere con finti hotel appartamenti abusivi in centro storico a Venezia, sequestrati dalla Polizia locale e dalla Guardia di Finanza.

Ma un'immagine che, a differenza di un articolo pubblicato il 19 gennaio e che dava conto di un'operazione anti-abusivismo della Municipale e delle Fiamme Gialle, è soltanto la soffitta di un palazzo a San Polo, ora in vendita, e di proprietà di una società di Udine.

A precisarlo è l'avvocato Sebastiano Tonon, legale della società titolare del palazzo, «immobile da tempo non utilizzato», spiega l'avvocato.

L'operazione della Polizia locale e della Finanza aveva come obiettivo quello di smascherare un giro di finte affittanze turistiche, di hotel che si nascondevano dietro altri nomi o ragioni sociali per mascherarsi nel bel mezzo di una città che fa gola a tanti soprattutto alle porte di un evento dalla portata planetaria qual è il Carnevale. Per questo militari e agenti della Municipale avevano iniziato la loro operazione. Ma quella fotografia della mansarda pubblicata a corredo dell'articolo scritto per dare notizia dell'operazione, non era stata travolta dall'inchiesta condotta contro l'abusivismo turistico che opprime la città.

