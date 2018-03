ALLERTA MOGLIANO Asciutta del Piave: i Comuni in stato di allerta. Mogliano in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLERTAMOGLIANO Asciutta del Piave: i Comuni in stato di allerta. Mogliano in particolare, perchè più acqua nel Piave comporterà meno acqua nel Dese, nel Marzenego e soprattutto nello Zero. Per dodici giorni, dal 16 al 28 marzo canali e affluenti a secco per la sperimentazione sull'azzeramento completo dei prelievi d'acqua che dal Piave scendono a valle ad alimentare i fiumi a Sud di Treviso in applicazione alla direttiva europea sul deflusso ecologico. La chiusura programmata delle opere di presa provocherà, già dai prossimi giorni,...