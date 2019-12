Allerta in serie per l'acqua alta E le previsioni sono impossibili

ACQUA ALTA

VENEZIA Anche l'ultima notte le previsioni dell'acqua alta sono andate sull'ottovolante: 140, 130, di nuovo 140, 130 e infine 120, che è la misurazione finale delle 9.55 di ieri. Per oggi sono previsti 135 cm alle ore 9.25, per domani 125 alle 8.55 e per Natale 110 alle 9.30. Ma sono tutti valori che saranno soggetti a numerose revisioni.

Perché in questi giorni è tutto così difficile? Ne parliamo con il responsabile del Centro Maree, Alvise Papa, una laurea in fisica e da 16 anni in servizio a palazzo Cavalli. La questione non è da poco, visto che ci sono centinaia di persone che dalla settimana del 12 novembre soffrono di incubi e per le quali sentire le sirene con i quattro toni (marea oltre 140 centimetri) equivale a una stilettata.

«Statisticamente - spiega - le maree sopra i 120 centimetri sono soggette ad un margine d'errore del 10 per cento. Il problema è che le frequenze di questi fenomeni alti sono aumentate moltissimo e l'errore insito nella previsione risalta di più. Il 2019 è stato al primo posto nella storia per gli eventi da 110, 120, 130, 140, 150 e oltre. Qui non siamo di fronte a un fenomeno di aumento di frequenza mareale perché è aumentato il livello medio del mare, ma perché siamo di fronte a una estremizzazione del clima».

Ed è difficile fare previsioni.

«Sabato abbiamo fatto una previsione per 130-135. La sera la situazione meteo ha fatto balzare la situazione previsoria di 20 centimetri, poi c'è stata la bora per due ore che ha salvato 10 centimetri di acqua. Non è che non abbiamo previsto. Lo abbiamo fatto, ma gli eventi meteo locali si possono prevedere in 3-6 ore».

Non bastano più i grandi sistemi di cicloni e anticicloni...

«Magari! In Liguria è arrivato il doppio del quantitativo di pioggia previsto, malgrado le Regioni Liguria e Toscana siano le più avanzate dal punto di vista meteo. L'Arpav questa estate aveva fatto una relazione parlando di fenomeni sempre più forti, violenti e brevi. Queste enormi energie che vengono messe in gioco si scatenano nei venti e sulla marea e hanno dinamiche molto differenti rispetto al passato. In 16 anni di sala operativa ho potuto notare la differenza».

La gente però si lamenta...

«Da quando siamo entrati nella Protezione civile, mettiamo a disposizione tutti i dati di cui siamo in possesso e in modo istantaneo. Una volta ci si doveva fidare di quello che si comunicava in segreteria, con il sms o la sirena. Perché diamo tante previsioni? Ci rendiamo conto che in diverse parte della città il vento può avere differenze sull'acqua superiori a 5 centimetri e nel caso del 12 novembre anche di 20. Dobbiamo mettere il cittadino nelle condizioni di difendersi al meglio».

Cosa si sta facendo ora?

«C'è un grande progetto che stiamo seguendo da 3 anni con Cnr e Ispra per mettere a sistema conoscenze e fondi e vedere se riusciamo a migliorare la previsione di modelli su eventi estremi. Potremmo presentare qualcosa in primavera per andare in operatività nell'autunno».

C'è chi accusa l'amministrazione Brugnaro di aver penalizzato il Centro Maree.

«Gli ultimi anni prima di passare sotto la Protezione civile c'era grande sofferenza. In questi due ultimi anni abbiamo dovuto tappare 5 anni di carenza quasi assoluta di fondi per la manutenzione. È il caso delle sirene. I soldi ora ci sono e a marzo finiamo la sostituzione di tutti gli apparati. Era infine dal 2008 che non si faceva uno sviluppo della modellistica serio come stiamo facendo ora ».

Michele Fullin

