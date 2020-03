L'EMERGENZA

BELLUNO Dopo il pomeriggio da incubo di lunedì, le forti nevicate non hanno dato tregua nemmeno ieri, battendo in particolare nella zona di Cortina, dove in 24 ore sono caduti 40 centimetri di neve fresca. Ieri gli impianti sciistici più ad alta quota, nella Conca, sono rimasti chiusi (Faloria, Cristallo e del Lagazuoi). Poi i soliti tir senza catene hanno mandato in tilt la viabilità Cortina, con una decina di mezzi bloccati nella mattinata. Nella notte invece erano stati i blackout a fare paura. E anche se per oggi il meteo darà una tregua ora il vero pericolo sono le valanghe: grado 4-forte (su una scala di valori in cui il grado massimo è 5-molto forte). Resta il codice giallo dell'emergenza neve (terzo su una scala di 5 gradi) e l'allerta è massima: proseguono i filtraggi dei mezzi pesanti a Tai con polizia stradale e operatori Anas in azione e resta il divieto ai tir con peso superiore alle 7,5 tonnellate. Chiusi la maggior parte dei passi Dolomitici.

IN PREFETTURA

Ieri pomeriggio si è riunito il Cov, il comitato operativo viabilità, per la gestione delle crisi nella viabilità. «Stiamo mantenendo il codice giallo - spiega il comandante provinciale della Stradale, Franco Fabbri -. Tutti i mezzi pesanti vengono filtrati a Tai di Cadore per verificare che siano in possesso di idonei mezzi antisdruicciolevoli. Chi ha pneumatici montati o catene montate viene fatto proseguire, gli atri vengono rimandati indietro. L'invito è, visto che i bollettini sono cosa pubblica, quello di premunirsi di questi mezzi per la sicurezza di tutti».

INCIDENTI E BLACKOUT

I vigili del fuco hanno lavorato ieri mattina per il recupero di un camion bloccato a Cortina, di fronte all'hotel Ampezzo. Un altro mezzo pesante recuperato in difficoltà a Fiames. Un autocarro, senza catene, in corso Italia. Si sono verificate poi alcune interruzioni di energia elettrica «perlopiù per rottura conduttori in area boschiva nelle aree Agordina, Rocca Pietore, Cortina, San Vito di Cadore, Borca di Cadore e Cadorina», spiegano dall'Enel. «Il Centro operativo di Venezia, attivo 24 ore su 24, tramite manovre in telecomando ha rialimentato per la maggior parte dei clienti entro qualche minuto. Al temine delle manovre in telecontrollo, sono rimasti disalimentati circa 200 clienti. Il personale tecnico /operativo di E-distribuzione è stato subito attivato ed è intervenuto utilizzando anche l'elicottero per accedere alle aree più impervie - al fine di ispezionare gli impianti e provvedere alla riparazione dei guasti. Il servizio elettrico è tornato regolare verso le 14».

LE STRADE

La neve caduta ben sotto gli 800 metri di quota (e arrivata fra i 1600/2000 m, a 40/70 cm, con punte di 80 centimetri in alta quota), ha causato rallentamenti anche sulle strade. «Sono stati causati per i mezzi pesanti - spiegano da Anas - privi di catene montate. Ci sono stati problemi in più tratti risolti con supporto dei vigili del fuoco, delle squadre Anas. I camion erano in mezzo alla strada questo ha fatto sì che anche la pulizia dei nostri mezzi diventasse difficoltosa nei ratti in questione. Senza sosta hanno lavorato 9 mezzi sgombraneve con altrettanti operatori e in più le squadra composte da 9 persone tra capicantonieri cantonieri e maestranze».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA