Allerta a San Donà: controlli sulle auto Portogruaro non fa partire alcun divieto

VENETO ORIENTALE

I due comuni principali del Veneto orientale sono l'emblema di come, pur in presenza di una situazione di inquinamento che riguarda un'area vasta, le amministrazioni adottino strategie differenti o, in qualche caso, nessun strategia.

SAN DONÀ

Scattano le misure di limitazione al traffico e i controlli della Polizia locale a San Donà. Sono in vigore da oggi trattandosi di una città di oltre 30mila abitanti passata al livello Arancio. I vigili riprendono, quindi, a controllare le auto in circolazione come era avvenuto in occasione dell'ultima allerta Arancio. Le verifiche degli agenti erano state compiute in sette punti della città con in totale una quarantina di auto controllate. Nessuna sanzione era stata comminata, poiché tutti gli automobilisti erano risultati in regola. I controlli continueranno almeno fino al 13, sempre in funzione dell'allerta. Il Comune invita i cittadini ad adottare dei comportamenti virtuosi. «Preferire, dove possibile, spostarsi a piedi, in bicicletta o usare i mezzi pubblici spiega l'assessora Lorena Marin ridurre di un grado il riscaldamento in casa o in ufficio. Si tratta di misure necessarie, perché la particolare conformazione geografica del territorio ci espone a rischi per la salute. Invito anche a spegnere i motori quando le auto sono ferme, in particolare davanti alle scuole: un piccolo gesto ma grande il significato per l'ambiente e la comunità». «Si richiede un impegno e una responsabilità personali aggiunge il sindaco Andrea Cereser - l'ambiente non migliora con le ordinanze ma perché ciascuno dà il proprio contributo, anche se richiede qualche sacrificio».

PORTOGRUARO

A Portogruaro non sono state introdotte nuove disposizioni volte a ridurre l'inquinamento atmosferico. L'ordinanza approvata lo scorso ottobre prevede, fino il 15 aprile 2020, il limite di 17° C (+2 di tolleranza) di temperatura ambiente da tenere negli edifici adibiti ad attività artigianali e industriali e quello di 19° C (+2 di tolleranza) per tutte le altre tipologie di edifici; lo spegnimento di stufe e caminetti dalle 16 alle 18, il divieto di combustione all'aperto, l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus in fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nelle fasi di carico e scarico, di tutti i veicoli in corrispondenza di impianti semaforici, dei treni diesel in fase di sosta e dei veicoli in sosta in fase di riscaldamento. L'ordinanza ha consentito l'accensione dei tradizionali falò dell'Epifania. Le sanzioni previste vanno dai 25 ai 500 euro. Il tema dell'inquinamento atmosferico è stato al centro di un acceso dibattito in città, soprattutto dopo i picchi registrati dal 19 al 22 febbraio 2019 dalla centralina dell'Arpav in via Antinori. Picchi elevati di polveri sottili, superiori a 100 µg/m3. Dati che, migliorati dopo pochi giorni non avevano indotto l'amministrazione ad introdurre nuove limitazioni. Dalla fine dell'anno la centralina, che sarebbe stata spostata al Pip di Summaga, ha registrato valori considerati pessimi .

Davide De Bortoli

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA