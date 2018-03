Alleanze, la sfida sui conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il dopo-voto si combatterà sul terreno del Def, il Documento di economia e finanza che il governo attualmente in carica deve rendere noto entro il 10 aprile. Il Def sarà quindi uno dei trampolini ideali del dialogo fra le forze politiche in vista di possibili alleanze. Di qui il lancio ieri di diversi segnali di fumo. Il leader della Lega Matteo Salvini: «Non andremo al governo per aumentare l'Iva o tassare i risparmi, ma per fare il contrario con chi ci sta: ridurre tasse, burocrazie e rispettare i vincoli Ue solo nella misura in cui...