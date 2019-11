«Alle Tresse nessuna discarica tossica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE Ma quale discarica di fanghi tossici. L'isola delle Tresse, realizzata negli anni a Marghera su una riva del canale dei Petroli tra l'uscita dei canali industriali Ovest e Sud, è in realtà «una cassa di colmata destinata ai sedimenti classificati entro C come da protocollo fanghi del 1993. I sedimenti sono considerati, infatti, materia e non rifiuti a meno che non siano originariamente pericolosi». Lo ribadiscono l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale (Adspmas) e il Provveditorato interregionale alle opere...