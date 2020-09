ALLE SUPERIORI

TREVISO Il chiacchiericcio taglia l'aria già dalle 7,30. I bar si popolano di studenti con cartelle e onnipresenti mascherine. Poi tutti in fila per l'entrata. Rigorosamente senza genitori. «La temperatura l'abbiamo misurata prima di uscire da casa» spiegano tre studentesse che si avviano a larga falcata verso il Duca. Poi tutti passano attraverso il termoscanner. In ordine alfabetico, con ingressi scaglionati, con l'impaccio di capire a quali gesti minimi dover rinunciare. Ma si parte. Dopo sette mesi di vuoto, lavori consistenti e un'organizzazione certosina da parte di presidi e prof, le aule si ripopolano. «Affrontiamo pascolianamente questo passaggio: ci sentiamo quasi scolari anche noi. Con entusiasmo e un pizzico di giustificata preoccupazione» spiega Giuseppa Garozzo, docente di filosofia al Duca degli Abruzzi. Il Duca degli Abruzzi ha dato la precedenza alle matricole: il primo giorno di scuola sono loro i veri protagonisti. «Ho voluto scrivere una lettera ai ragazzi perchè qui è tutto da reinterpretare - conferma la preside Maria Antonia Piva - la scuola vera è la scuola in presenza. Abbiamo dovuto chiedere ai genitori il sacrificio di non essere presenti, ma dobbiamo garantire la massima sicurezza ai ragazzi. Ci prenderemo cura di loro in ogni modo». L'appello avviene davanti all'ingresso: le classi si muovono in fila indiana a distanza regolare. Mascherina poi igienizzante e termoscanner. E si entra. 16 classi di matricole per 3 ore di lezione. E da domani, toccherà a tutti gli altri. Ieri mattina sui gradoni d'ingresso del Duca è apparsa la scritta Questa non è scuola. No alla DAD». E una frase che sporca un po' questo avvio delle lezioni in epoca Covid. Riproponendo implicitamente il dibattito sul dualismo tra lezione in presenza e mito non a tutti gradito delle lezioni da remoto. «Questa scritta non era qui fino a ieri» conferma il personale all'accoglienza del Duca. «Da noi la didattica è in presenza, il digitale usato solo come integrazione e potenziamento» spiega la preside. Innovative le sedute arrivate al Palladio di Treviso, con ruote e banco annesso, che verranno utilizzate per i laboratori.

I GENITORI

Qualche centinaio di metri più avanti, al Besta, è il grande cortile a fare da area d'attesa per gli ingressi. Concetta Lopresti e il marito hanno appena accompagnato il figlio, iscritto al primo anno. «Ansia? Oggi no. Ci hanno fatto un ottima impressione, per quello che ho visto l'organizzazione è ottima e ci fa stare tranquilli. Ma naturalmente dovremo capire come verranno gestite le cose cammin facendo». La Preside Renata Moretto accoglie i ragazzi e fa l'appello. «La sensazione è quella del grande desiderio di ritorno alla normalità. Quello che ci auguriamo è che i ragazzi acquisiscano questi comportamenti che guardano anzitutto alla sicurezza. Anche questa è scuola, anche questa è educazione».

I RAGAZZI

Al Liceo Ginnasio Canova le quinte classi aspettano nell'ala nuova il turno delle 9. «C'è un po' di tensione - commenta Nadia Cazziolati, 18 anni - Ma siamo sicuri che gli insegnanti stanno cercando di fare il meglio. Credo che tra due mesi dovremo ritornare a casa con la didattica a distanza, che ci metterebbe al riparo dal possibili contagi». «Accetto il minimo di rischio purchè si torni in classe - sostiene invece Francesco Meneghetti, 18 anni - la mascherina è innaturale, però alla fine ci abitueremo. Nulla può restituire il piacere e l'utilità della lezione in classe. Con fiducia e consapevolezza è giusto rientrare».

