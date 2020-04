Circa 38 milioni di euro per piccole imprese ed esercizi commerciali per contrastare l'emergenza Covid-19: è la prima tranche di aiuti che la Regione Fvg è pronta a erogare già da questa settimana. I primi interventi concreti (oltre 20 milioni di euro) consistono in specifiche forme di finanziamento agevolato a favore di imprese artigiane, commerciali e turistiche. Previsto poi (per 5,5 milioni) il potenziamento dei fondi rischi gestiti dai Confidi regionali. Ai quali si aggiungono ulteriori 3,8 milioni per la riduzione delle commissioni di garanzia praticate. Inoltre, con uno stanziamento di 7,5 milioni vengono implementati gli interventi previsti a livello statale e legati al canone di locazione degli immobili per il mese di marzo. In questo ambito, al credito d'imposta pari al 60 per cento del canone previsto dallo Stato per gli immobili di categoria catastale C1 la Regione ha previsto un contributo a fondo perduto anche per la categorie A10, C2 e C3. Sul fronte dei contributi saranno i Cata e i Catt Fvg i soggetti delegati a svolgere attività amministrativa: gli esercenti di arti e professioni dovranno inoltrare domanda il 14 e 15 aprile, le imprese artigiane dal 16 al 20 aprile e le aziende turistiche e commerciali dal 21 al 27 aprile. Negli interventi finalizzati al potenziamento dei Confidi saranno ricompresi anche i liberi professionisti. L'obiettivo è rispondere con la massima immediatezza alle necessità delle imprese, ha detto l'assessore alle Attività produttive Sergio Bini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA