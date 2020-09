ALLE MEDIE

PORDENONE Il caso scoppiato alla scuola media Lozer di Pordenone, dove alcuni studenti si sono ritrovati a dover seguire le lezioni dal corridoio, arriva sino alla porta del Municipio. E pur rispettando il principio cardine dell'autonomia scolastica, ad interessarsene è ora anche il sindaco del capoluogo, Alessandro Ciriani. Il primo cittadino è intervenuto in due modi: proponendo un aiuto immediato e concreto alla scuola e in seconda battuta mettendo a disposizione soluzioni alternative alla famosa classe jolly nel caso in cui la dirigenza scolastica dovesse cambiare idea e abbandonare un modello fortemente criticato dalle famiglie degli alunni.

L'INTERVENTO

Alessandro Ciriani ha dato mandato all'ingegner Malandrino, esperto in informatica del Comune, di trovare una possibile soluzione al problema informatico che attualmente sta rendendo difficile l'utilizzo dell'aula jolly della scuola media Lozer. Uno degli intoppi che ha acceso la polemica tra i genitori degli alunni, infatti, riguarda proprio il funzionamento dei collegamenti internet interni all'istituto. Da quanto si apprende, infatti, nell'edificio scolastico di Torre non si utilizza la fibra ottica comunale, ma un sistema interno. E le difficoltà, specialmente quando a connettersi contemporaneamente sono diversi alunni della classe jolly, risultano poco gestibili. È così che si originano rallentamenti e salti della linea (come avviene in molte utenze domestiche) ed è per quello che a volte gli insegnanti sono costretti a isolare alcuni studenti e a sistemarli - grazie all'arrivo dei nuovi banchi con le rotelle - nel bel mezzo dei corridoi della scuola. Un intervento di natura informatica, quindi, potrebbe aiutare la scuola a risolvere almeno in parte il problema. Ma il sindaco Ciriani è andato anche oltre, mettendosi a disposizione della dirigenza scolastica per individuare eventuali nuove soluzioni legate agli spazi, che alla Lozer mancano. È un dato di fatto. «Rispettiamo il principio dell'autonomia scolastica - ha detto il primo cittadino rivolgendosi idealmente alla dirigenza dell'Istituto comprensivo di Torre -, ma da sindaco voglio dire che siamo a completa disposizione nel caso in cui la dirigenza dovesse cambiare idea rispetto alla cosiddetta classe jolly. Abbiamo ricevuto lamentele da parte dei genitori, ma ci teniamo a ribadire che in questo campo le scelte spettano esclusivamente alla scuola. Noi possiamo solo dire che il Comune ha a disposizione i mezzi (si parla eventualmente anche dei container, ndr) per trovare degli spazi aggiuntivi per la Lozer.

I FATTI

Il caso relativo all'aula jolly della Lozer era stato sollevato già al termine del primo giorno di scuola, cioè una settimana fa. Il problema era figlio del distanziamento necessario nelle classi standard: gli alunni in eccedenza venivano spostati nelle aule jolly per continuare a seguire le lezioni da remoto. Muniti di cuffie, monitor e microfono, ascoltavano il docente grazie alla connessione ad internet e interagivano utilizzando il microfono in caso di domande e spiegazioni. Ma sin da subito l'esperimento non è stato dei più fortunati. La connessione, elemento chiave per tenere in contatto gli studenti isolati con il resto dei compagni e con il docente, funziona a singhiozzo, così è stata pensata un'altra soluzione, messa in campo da ieri mattina. Quando i problemi nell'aula jolly rendono impossibile lo svolgimento della lezione a distanza, lo studente o gli studenti in eccesso nelle singole stanze sono costretti a seguire la didattica dal corridoio.

M.A.

