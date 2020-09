ALLE ELEMENTARI

TREVISO Elementari alla prova del primo giorno. Tra mascherine, distanziamenti e ansia, tutto fila abbastanza liscio. E tra le novità più curiose i banchi con le rotelle alle Martini. «Ma non si riesce a tenerli fermi» commenta l'assessore all'istruzione Silvia Nizzetto. Mascherine che coprono i volti. Ma per i più piccoli, si entra a viso scoperto. Mantenere le distanze è una chimera, sarà forse l'entusiasmo del primo giorno. E, tra le più emozionate, ci sono le maestre che finalmente rivedono i loro alunni. Il primo giorno alle scuole elementari è una carovana di grembiuli blu, fiocchi e mascherine. «Mamma mi dà fastidio». «Ma no, vedi che belle sono tutte colorate?». Foto e abbracci di rito e poi in classe. Con il tentativo di evitare assembramenti e di mantenere distanze. «Ma non sarà facile» commentano con preoccupazione le maestre.

IL GIUDIZIO

Si parte, un po' navigando a vista. Ma come primo giorno di scuola è tutto andato bene. Anche perché le mamme, rispondendo alle raccomandazioni dei presidi, hanno scelto di accompagnare i propri figli a piedi. Le maestre, eroiche, ripetono a tutti le linee guida: non ci si può scambiare oggetti, tutto deve essere etichettato, libri ognuno il suo, se uno non lo porta non ci si mette assieme. Per la ricreazione classi separate, a ognuna un pezzo di giardino, niente rincorse, evitare il più possibile i contatti. Al Collegio Pio X il discorso d'inizio anno non si è tenuto in Auditorium come d'abitudine, ma sulla piattaforma audio-video interna. Alle 9 e un quarto, dunque, tutte le aule della scuola media, dei licei e dell'International erano collegate con la sala Pio X da dove il rettore monsignor Lucio Bonomo, il padre spirituale don Filippo Basso e il coordinatore didattico hanno rivolto agli studenti il saluto, consegnato il messaggio di buon nuovo anno, spiegato la dislocazione delle classi e ribadite le norme della sicurezza sanitaria. «I bambini sono molto consapevoli - conferma Laura Catella, coordinatrice per l'infanzia e le elementari - stanno dimostrando di essere giudiziosi. Noi cerchiamo di trovare un equilibrio tra sicurezza e giusta leggerezza».

IL BENVENUTO

Alle De Amicis la nuova preside Lorella Zauli ha salutato gli alunni con le parole di Daniel Pennac e molta emozione. «E questa classe non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza dei sentieri della conoscenza». L'assessore all'istruzione Silvia Nizzetto è partita dall'arrivo dei pulmini. «Turni e modalità si sono rivelati efficaci» spiega. Poi, rientrata in ufficio, ha voluto sentire personalmente i presidi. «Da noi tutto ha funzionato. Perchè c'è stato un buon lavoro a monte». Anche l'uscita si è svolta senza particolari problemi. «L'unica cosa che un po' mi preoccupa è l'assegnazione dei docenti. I presidi sono molto in ansia per la carenza di personale. Mercoledì si capirà quali saranno i buchi veri, ma la situazione non è affatto buona» sottolinea Nizzetto. Anche sulla temperatura all'ingresso, Nizzetto chiede che non sia facoltativa. «Il mio desiderio è che venga presa, a prescindere dall'obbligo, in tutte le scuole per tutelare alunni e insegnanti».

IL COMMENTO

Ultimo dettaglio di colore riguarda gli ormai leggendari banchi con le rotelle. A Treviso sono arrivati alle Martini. «Ho voluto visionare i 100 banchi voluti dal ministro. Sono un po' particolari, non si riesce a tenerli fermi. Ovviamente con le rotelle si muovono. Anche la preside è un po' perplessa. Volevamo quasi provare a bloccarli con lo scotch». Nizzetto tiene a ringraziare i docenti. «Eroici e pieni di passione. Li ho visti mettere tutti i bimbi ordinatamente nei boxini e ripetere tutte le norme. Ma sulla mascherina voglio dire che tenerla 5 ore è impensabile. Ti crea mancanza di ossigeno: bisogna trovare una giusta misura per non uscire dai ranghi, ma mettere i ragazzi nella condizione di lavorare». Bene insomma, nel complesso. «Riteniamoci contenti per essere riusciti a partire in maniera tranquilla e in sicurezza» chiude Nizzetto.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

