Alle 12.40, quando dopo due ore e mezza di trattativa il primo sindacalista esce dalla Prefettura, lo sguardo è cupo: «Niente da fare, fumata nera». I colleghi che lo seguono, uscendo alla spicciolata da Palazzo Santo Stefano, provano ad ammorbidirlo e correggono leggermente il tiro: «Dai, diciamo fumata grigio scuro». La partita resta aperta ma per ora non c'è accordo sulla rivoluzione dei turni dei vigili urbani prospettata dal Comune: gli agenti confermano l'assemblea fissata per domani, scegliendo quindi l'astensione per quattro ore proprio il giorno in cui sarà in città il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rendere omaggio a Padova Capitale Europea del Volontariato. Sindacati sulle barricate, dunque: non digeriscono la proposta di tornare a lavorare sei giorni alla settimana avanzata dal comandante Fontolan per poter avere in servizio più agenti al sabato. Il Comune su questo punto non cede ma da Palazzo Moroni arriva un'ulteriore apertura: ai vigili verrebbe garantito un miglior trattamento economico e uno slittamento dei nuovi turni che comincerebbero solamente in estate. «Il 12 febbraio ci rivedremo e speriamo, con buon senso, si arrivi ad un accordo» dice il prefetto Franceschelli.

Pipia alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA