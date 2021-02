Dopo il rinvio di quattro gare in tre giorni, per l'inclemenza del tempo, oggi scattano i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Alle 10.45 si corre il supergigante femminile; alle 13 il maschile. L'italiana Marta Bassino (in foto) sarà la prima atleta a scendere e a scrivere una pagina della storia dello sport a Cortina. Si è lavorato duramente, ieri tutto il giorno e per buona parte della notte, per allestire i due tracciati di gara. Le donne scenderanno infatti sull'Olympia delle Tofane, con la partenza sullo Schuss; gli uomini percorreranno la nuova Vertigine, disegnata per questi Mondiali. Per l'Italia saranno in gara Federica Brignone con il numero 9; con il 17 Elena Curtoni; il 19 per Francesca Marsaglia. Tutti gli occhi sono puntati sull'elvetica Lara Gut Behrami, che scenderà con il numero 7: è la favorita, dopo aver vinto le ultime quattro gare di Coppa di supergigante.

Alle 13 toccherà agli uomini. Saranno in pista Emanuele Buzzi con il numero 6; Dominik Paris con l'8; Mattia Casse con il 12; Christof Innerhofer con il 15; Matteo Marsaglia con il 24. L'Italia ha cinque atleti, perché Paris è campione in carica. Il nuovo calendario delle gare è denso, per recuperare le gare annullate. Venerdì 12 ci sono le prove di discesa libera: alle 10.30 le donne sull'Olympia, alle 13 gli uomini sulla Vertigine. Sabato 13 la gara di discesa femminile; domenica 14 la maschile, entrambe alle 11. Lunedì 15 si corrono le due supercombinate, femminile e maschile.

