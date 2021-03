ALLARMI E DIVIETI

VENEZIA Lunedì il Veneto diventa arancione e a Venezia è massima allerta. Il timore è che l'ultimo weekend giallo prima di una chiusura lunga almeno due settimane possa diventare un assalto al centro storico e alle spiagge del suo litorale.

Ecco perché, proprio per diluire il rischio del liberi tutti nel territorio della municipalità di Venezia è nel frattempo entrata in vigore l'ordinanza che da ieri a domenica ha rincarato la dose per garantire sicurezza in queste ultime giornate di semi libertà. Potenziati i controlli e i trasporti, ma anche da ieri vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di esercizi pubblici, commerciali o artigianali, dalle tre del pomeriggio alle otto di mattina del giorno successivo.

I COMMENTI

«Per oggi (ieri, ndr) ce la siamo cavata bene racconta una dipendente del panificio Rizzo in Strada Nuova il problema sarà piuttosto nel prossimo paio di giorni quando più facilmente tanti ragazzi, facendo finta di niente, proveranno a comperare una birra dopo le tre per godersi le ultime ore di svago prima del cambio colore». Già in queste ore di rodaggio, che pur non hanno registrato grossi problemi, in molti clienti avrebbero infatti tentato la carta dello stupore, cercando di farsi vendere ugualmente da bere nonostante non fosse più consentito. «Sbadatamente domandano una bottiglia anche se fuori tempo massimo prosegue la ragazza d'altra parte non tutti acquistano da bere per consumarlo in calle. C'è chi compera uno spumante per fare un regalo o semplicemente da tavola. Per fortuna però una volta ricordata l'ordinanza non si discute più». In alcuni casi però questa limitazione alla vendita pesa di più, come da La casa delle delizie a San Polo, punto di gran passaggio tra l'Erbaria e i Frari. «Valuteremo addirittura se chiudere spiega il titolare chi ti compera la gastronomia senza prendere anche da bere? Il vino sfuso poi andava ai residenti che già brontolano. Birre in bottiglia e vini, ai passanti, che vedendo i prodotti in vetrina li domandano».

GIORNATA TRANQUILLA

Intanto per le calli la situazione rimane tranquilla, così anche nelle aree più a rischio di assembramento, come campo Santa Margherita, dove oltre a non esserci polizia non c'è nemmeno qualcuno a spasso con una lattina, o a Rialto, dove i tavolini sono occupati ma il vero exploit i camerieri se lo aspettano oggi e domani. Nei supermercati il disagio è invece quello di avere la merce esposta e trovarsi a discutere con i clienti che vorrebbero come sempre poter decidere all'ultimo di comperare una bevanda alcolica per cena. Per arginare il problema, la pizzeria al taglio in Misericordia ha direttamente levato dal frigorifero gli alcolici.

AL LIDO

Lido e Pellestrina invece sono zona franca. L'ordinanza riguarda solo il centro storico, la municipalità di Venezia, che comprende anche Murano e Burano. In mattinata l'ordinanza aveva però creato più di qualche dubbio interpretativo Alcuni supermercati anche al Lido avevano già esposto i cartelli per avvertire la clientela del divieto, ma poi sono stati rimossi e tutto è tornato alla normalità. A chiarire l'equivoco, dopo un apposito chiarimento con gli uffici, è stato l'assessore comunale lidense Michele Zuin.

Costanza Francesconi

(ha collaborato

Lorenzo Mayer)

