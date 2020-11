ALLARME ROSSO

PORDENONE I ricoveri d'urgenza non accennano a fermarsi. Nell'ospedale di Pordenone negli ultimi giorni c'è stato un nuovo picco. Ormai l'afflusso di pazienti Covid è circa il doppio rispetto alle dimissioni che possono essere disposte. In poco più di una settimana si è passati da circa cento a 140 pazienti ammalati di Covid ricoverati. I posti letto sono diventati insufficienti. Tanto che la direzione dell'Asfo proprio in queste ore starebbe decidendo di approntare un quarto reparto Covid al Santa Maria degli Angeli. I reparti che erano stati previsti infatti non sono più in grado di accogliere ammalati. A questa situazione va aggiunta l'emergenza dei Pronto soccorso che sono da giorni in affanno. Ormai pieni da giorni anche i dodici posti della Terapia intensiva.

SITUAZIONE CRITICA

E il reparto della Medicina dell'ospedale di Spilimbergo - che avrebbe potuto rappresentare una sorta di valvola di sfogo per Pordenone - è stato blindato: quasi una decina sono gli operatori (tra medici e infermieri) positivi. L'insufficienza di personale non consentono più ingressi. Mano a mano i pazienti che ci sono ora dovranno essere dimessi o trasferiti in modo da consentire la sanificazione e la riapertura del reparto. Sempre che ci sia il personale per poterlo fare. Inoltre, la situazione è resa ancora più pesante dall'assenza negli ospedali e nei distretti sanitari dell'Asfo, a causa del contagio da coronoavirus, di un centinaio tra infermieri, oss e medici che sono costretti alla quarantena. Assenze che mettono ancora più in difficoltà i reparti e il personale che deve fare fronte all'emergenza con turnistiche sempre più complicate da far quadrare. Con questa settimana il piano di emergenza che era stato predisposto nelle settimane scorse - reso ormai insufficiente dall'avanzare dell'ondata di ricoveri - prevede una ulteriore riduzione delle attività chirurgiche. Delle cinque sale operatorie rimaste dopo la prima riduzione ne resteranno quattro: due dedicate alle diverse urgenze, due ai casi oncologici. Una strategia che consente di liberare personale medico e infermieristico da destinare ai reparti Covid. Che, già dalle prossime ore, potrebbero moltiplicarsi a quattro. Il flusso in entrata di pazienti è infatti il doppio delle dimissioni: servirebbe una struttura esterna a bassa intensità per accogliere chi è in grado di lasciare l'ospedale. Ma l'Rsa di Maniago non è ancora pronta.

I REPARTI

Ai reparti della Medicina (il secondo è stato attivato una decina di giorni fa) che garantiscono circa 90 posti letto si sommano i 34 della Pneumologia (una decina dei quali di semi-intensiva). Nel fine settimana sono stati convertiti anche i circa 20 posti letto della Chirurgia della mano, dove si sono sospesi gli interventi non urgenti. Ma si è visto che i posti potrebbero non bastare. Sarà perciò necessario ricavare una ulteriore area Covid nel Dipartimento delle chirurgie nel padiglione A. Non sembra praticabile l'ipotesi della Degenza breve in quanto sono diversi i pazienti che non possono essere dimessi o spostati. Probabilmente una trentina di posti letto sarà ricavata in uno dei reparti chirurgici. Nella speranza che la curva dei ricoveri fletta. Resta poi il grave problema della mancanza di personale. E dagli operatori si leva un disperato appello: serve accelerare le assunzioni.

Davide Lisetto

