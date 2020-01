Allarme per i Comuni della Riviera: «Ci sarà più traffico sulla Regionale 11»

DOLO/ MIRANO

Amministratori della Riviera del Brenta in rivolta per l'aumento delle tariffe autostradali sulla tratta Padova-Mestre. «È l'ennesimo schiaffo a Dolo e alla Riviera del Brenta - commenta l'assessore all'Urbanistica del Comune do Dolo, Matteo Bellomo - L'aumento delle tariffe autostradali deliberato da Cav, la società della Regione costituita con Anas per rimborsare quest'ultima delle cifre anticipate per la realizzazione del Passante di Mestre, rappresenta un danno ed una beffa per il territorio della Rivera».

L'incremento dei pedaggi rappresenta, oltretutto, uno dei pochissimi aumenti intervenuti con decorrenza 1. gennaio 2020, perché per il 95% delle rete autostradale nazionale la tariffa è rimasta invariata rispetto a quella in vigore al 31 dicembre 2019. «È evidente prosegue Bellomo come il traffico pendolare e, in particolar modo quello pesante, saranno disincentivati a utilizzare l'autostrada e si riverseranno sulla viabilità urbana lasciando poi il cerino in mano ai Comuni ai quali, giustamente, si chiedono interventi per limitare lo smog e investire sul turismo». Ma a preoccupare il Comune di Dolo è il silenzio calato sul casello autostradale della Riviera. «Se si aumentano le tariffe autostradali, non si investe sulla Regionale 11, il sistema di metropolitana regionale è stato depennato e addirittura l'assessore regionale alla Viabilità se ne va a Roma a chiedere la riapertura del dossier Romea Commerciale».

Preoccupazioni condivise anche a Mira. «L'aumento delle tariffe autostradali tra Oriago di Mira e Padova Est comporterà un consistente aumento del traffico lungo la Regionale 11, con conseguente passaggio di altri mezzi pesanti in centro a Mira e aumento dell'inquinamento». Il vicesindaco di Mira Gabriele Bolzoni non ha dubbi sugli effetti che subirà la Riviera con l'aumento delle tariffe autostradali nel tratto Oriago Padova. «A questo punto afferma Bolzoni - diventano inutili gli studi per attuare gli interventi che tendono ad una riduzione del traffico dei mezzi pesanti per i centri abitati attraverso le provinciali 27 e 81 o attraverso le nuove bretelle tra Borbiago e Oriago e a tra Mira Lanza e SS 309 Romea. Come pure diventano inutili gli sforzi in materia ambientale e l'efficacia delle stesse ordinanze antismog. Va ricordato però - sottolinea Boloni - che l'odierno casello autostradale di Oriago, che crea infinite criticità in materia di traffico in molte ore del giorno, è nato come opera collegata all'Sfmr e indicato come svincolo gratuito della tangenziale di Mestre. È tempo che la Regione avvii invece uno studio di fattibilità per una circonvallazione alternativa alla oramai satura Sr 11 afferma il vicesindaco - Sarebbe opportuno provare a studiare il collegamento tra le bretelle, conosciute come opere complementari al Passante: bretella che collega la Regionale 11 in località Ca' Tron di Dolo con Roncoduro, con la bretella che collega Regionale 11 e il casello di Oriago, collegate ad altre viabilità comunali e provinciali al di fuori dei centri abitati».

