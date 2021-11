Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBULATORI IN CRISIBELLUNO L'allarme è a 360 gradi. Mancano le guardie mediche e alcuni territori nella parte alta della provincia risultano scoperti. Come se non bastasse, i medici di medicina generale, che avevano dato un contributo fondamentale nel breve-medio periodo, sono stati richiamati dall'Ulss Dolomiti per fronteggiare l'allerta da covid-19. Infine nessun professionista, nonostante i numerosi appelli e gli incentivi proposti, vuole...