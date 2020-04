I CONTROLLI

BELLUNO In vendita, tra medicinali e prodotti cosmetici, anche delle mascherine fuorilegge. La scoperta è stata fatta dagli uomini della Guardia di Finanza di Belluno. Anche loro impegnati nei servizi di controllo del territorio. «Il 27 marzo - rivela una nota del comando - sono state controllate una farmacia ed una parafarmacia, per un totale complessivo di 24 tra farmacie e parafarmacie dall'inizio dell'emergenza. In tale ambito sono state sequestrate 5 mascherine protettive facciali in tessuto ed è stata accertata la messa in vendita di ulteriori 1.509 pezzi privi del marchio CE e prodotti in assenza del previsto accreditamento presso l'Istituto Superiore di Sanità». A prevedere che le mascherine debbano essere comunque verificate dall'Iss è l'articolo 15 del D.L. n. 18/2020. Per i finanzieri non c'è stata altra possibilità che procedere con una segnalazione alla Procura della Repubblica di Belluno per il produttore e il rivenditore con le accuse di manovre speculative su merci e frode in commercio.

I CONTROLLI

Dal 27 marzo la finanza ha impegnato su strada 30 pattuglie nell'intero territorio provinciale, da sommare a 26 ulteriori pattuglie del Soccorso Alpino/S.A.G.F. - di Cortina d'Ampezzo e di Auronzo di Cadore dispiegate lungo i principali sentieri turistici di montagna della provincia. Controlli che hanno portato a 5 sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti cittadini che, senza alcun giustificato motivo, venivano ritrovati a passeggiare o svolgere attività sportiva individuale senza curarsi delle limitazioni per il contrasto al coronavirus.

L'INVITO

«Con riferimento all'acquisto di mascherine protettive, dispositivi di protezione individuale (Dpi) e presidi medico-chirurgici (Pmi) - spiega la Gdf - si invitano tutti i compratori ed i rivenditori a verificare attentamente, al momento dell'acquisto, il prodotto di cui ci si sta approvvigionando, affinché nessuno approfitti della buona fede altrui in questa situazione emergenziale dovuta alla pandemia»

I NUMERI

Dal 10 marzo al primo di aprile in totale, in provincia di Belluno sono stati eseguiti 14.558 controlli da parte di tutte le forze di polizia. A finire nei guai 543 persone: 418 denunciate e 116 multate. Un'altra persona è stata denunciata per aver fornito false generalità. Negli esercizi commerciali i controlli in provincia di Belluno sono stati in totale 39.464: 24 le violazioni accertate. Otto in totale gli esercizi commerciali che sono stati chiusi per inosservanza delle disposizioni.

IL CONFRONTO

La provincia di Belluno è stata la più sorvegliata dell'intera regione: 71 persone controllate ogni mille residenti, 63 a Rovigo, 16 a Vicenza e 50 a Venezia. Inevitabilmente, se si tiene conto dell'elevato numero di residenti Aire, Belluno è la provincia in cui sono emerse più violazioni. Ogni mille abitanti sono 2,6 le sanzioni elevate (a Rovigo 2,7) a fronte di 0,9 sanzioni ogni mille abitanti a Vicenza, 1,37 a Treviso e 1,4 a Padova.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA