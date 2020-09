Allarme coronavirus alla Gls, il corriere che nella rete nazionale, ha una filiale a Rovigo in via Chiarugi, a Granzette.

Un autista, infatti, è risultato positivo dopo aver fatto il tampone seguito alla comparsa di sintomi compatibili con l'infezione. Immediatamente è scattata l'opera di prevenzione e controllo da parte dell'Ulss 5 e della ditta di consegne.

L'attività del magazzino è stata bloccata quasi del tutto, con soltanto pochi autisti al lavoro perché si trovavano in ferie e non hanno avuto contatti recentemente con il collega contagiata, e gli uffici, che sono separati dal magazzino stesso.

Dovrà essere fatta, in ogni caso, l'opera di sanificazione dei luoghi, mentre gli altri autisti che in questi giorni hanno lavorato a fianco del collega infettato, oggi a Trecenta saranno sottoposti al primo tampone di controllo: dovesse risultare negativo, potrebbero tornare al lavoro, ma dovendo poi ripetere l'esame fra alcuni giorni.

Uno di questi racconta i timori che sta vivendo per sé e naturalmente per la famiglia, anche se sottolinea che nella sede si lavorava mantenendo le distanze e usando i dispositivi di protezione, così come non ci sono contatti con le persone che ricevono le consegne a casa.

