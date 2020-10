L'ALLARME

BELLUNO «Siamo in una situazione di tale difficoltà nel reperire infermieri e oss che ogni strategia messa in campo dai singoli centri rischia di non servire a nulla. Per questo chiediamo aiuto alla Regione». Il tavolo tecnico Residenzialità anziani che si è incontrato ieri in tele-conferenza, insieme all'Usl 1 Dolomiti, ha cercato di capire come comportarsi nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. La questione più urgente è quella relativa alla mancanza di personale. In Veneto servono circa 1.500 infermieri. A livello provinciale non c'è un dato preciso. Ma ogni casa di riposo bellunese, e sono una trentina, ne ha urgente bisogno. Quanto agli oss ne servirebbero 350 per i prossimi due anni in tutta la provincia.

LA PORTAVOCE

«Sono due problemi distinti spiega Maria Chiara Santin, rappresentante dei presidenti dei Centri servizi Quello relativo agli infermieri è scoppiato all'improvviso quando l'Usl, per far fronte all'emergenza covid, ha cominciato ad assumerne in maniera massiccia portandoli via dalle case di riposo. Mentre la mancanza di oss è stata graduale». Insomma, le case di riposo sono a secco di personale. In un momento, tra l'altro, in cui non possono permetterselo. Basti pensare al focolaio scoppiato nelle case di riposo di Cortina e di Ponte nelle alpi. A questa situazione si aggiungono alcune rigidità normative che impastano e rallentano il lavoro dei Centri servizi. «Da un lato appare irragionevole si legge nel comunicato uscito ieri sera dal tavolo tecnico dover destinare all'attività di contact tracing dell'Usl esclusivamente personale infermieristico rendendolo in tal modo indisponibile per le ben più gravi necessità delle strutture che si trovano senza risorse davanti ai bisogni assistenziali degli anziani». È il discorso di prima. L'azienda sanitaria, autorizzata dalla Regione, ha avviato un ciclo di assunzioni per far fronte all'emergenza covid e le case di riposo hanno cominciato a svuotarsi.

I RITARDI

«Dall'altro si legge più sotto i comprensibili ritardi del laboratorio analisi nella lavorazione dei tamponi molecolari portano al disagio di ritardare il rientro a lavoro del personale negativizzato oltre la scadenza del periodo di isolamento». I numeri dei dipendenti, già risicati, diminuiscono ancora amplificando il disagio per le case di riposo. Per questo motivo, forse, il tavolo ha lanciato una proposta folle, che ha il sapore di una suggestione, chiedendosi se sia del tutto necessario «dover rinunciare alla collaborazione degli operatori positivi (ma non malati) quando questi potrebbero dare un contributo decisivo proprio nell'assistenza agli ospiti anch'essi positivi». Per i presidenti delle case di riposo bellunesi l'unico interlocutore a cui chiedere «riposte sufficienti e appropriate» è la Regione. Come dimostrerebbero due casi veneti, Montecchio e Montebello (entrambi in provincia di Vicenza), in cui alle usl locali «è stato assegnato un ruolo molto incisivo. Al dilagare del contagio nella casa di riposo di Montecchio, ad esempio, l'azienda sanitaria ha risposto con importanti ricoveri di sollievo, l'invio di una task force medica residente in struttura per tutto l'orario diurno e il sostegno di una squadra di infermieri e oss». Il grido di allarme delle case di riposo è quindi rivolto alla sanità. In primis quella regionale. E, di riflesso, quella provinciale che è l'interlocutore più diretto. «I presidenti si legge nella battute conclusive del comunicato chiedono un intervento della Regione a garanzia che l'intero territorio possa contare sulle medesime opportunità, offrendo la disponibilità di alcuni centri diurni quali spazi di accoglienza di ospiti positivi». La parola passa ora all'Usl 1 Dolomiti e alla Regione. (D.P.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA