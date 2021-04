Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NELLE RESIDENZEPORDENONE Allarme per gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino, ora si muovono anche le case di riposo. Quella di ieri è stata una giornata fatta di telefonate tra i direttori delle Asp della provincia di Pordenone. In quasi tutte le strutture, pur con numeri inferiori rispetto ad altre realtà della regione, c'è una sparuta quanto pericolosa presenza di operatori riluttanti, che ancora non si sono vaccinati nonostante...