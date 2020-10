ALLARME AL MARCHESINI

ROVIGO Il brivido Covid, all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato Marchesini di Rovigo, è durato lo spazio di un mattino, con tamponi rapidissimi che hanno portato al liberi tutti nel giro di poche ore. Un nuovo caso di positività di un professore, che come già accaduto in altri casi insegna in più classi, ben sei, ha infatti nuovamente fatto scattare i protocolli Covid in ambito scolastico, all'Ipsia di via Alfieri, ma la novità già preannunciata dal direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella sulla più attenta valutazione del contatto stretto, con riguardo proprio al rapporto docenti-alunni, ha fatto sì che, dopo una mattinata di tamponi a tappeto eseguiti a 120 ragazzi, 38 professori, oltre al personale Ata, nessuno sia poi finito in isolamento domiciliare, visto che tutti sono risultati negativi. Tranne il professore già trovato positivo, un 50enne residente in Alto Polesine il cui contagio è emerso col tampone eseguito per la comparsa di sintomi, nella tarda serata di lunedì. Mettendo in moto la complessa macchina scolastico-sanitaria, al cui perfezionamento hanno lavorato in tanti in questi mesi. Con profitto, come si vede dai risultati: oggi, infatti, dopo l'agitata mattinata di ieri, tutti saranno regolarmente a scuola. Tranne i dieci ragazzi ieri assenti, che oggi si dovranno presentare ai punti ad accesso rapido per eseguire il test.

USCA IN AZIONE

Ancora una volta, prezioso il lavoro svolto dal personale medico e infermieristico delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale che hanno eseguito i tamponi direttamente nella scuola di via Alfieri. Il Marchesini fa parte dell'Istituto Viola-Marchesini, il polo tecnico che comprende anche l'istituto tecnico Viola di via De Gasperi, l'istituto agrario Munerati e l'istituto per geometri Bernini, sempre in via Alfieri. Alla guida di questa complessa struttura, con 71 classi e 240 professori, la dirigente scolastica Isabella Sgarbi, che non nasconde la soddisfazione per il rapido e indolore epilogo della vicenda.

SOSPIRO DI SOLLIEVO

«Devo fare un plauso all'organizzazione, perché tutto ha funzionato perfettamente. L'Ulss ci ha avvertito verso le 21 di lunedì e noi abbiamo inviato gli elenchi delle classi interessate, perché già avevamo fatto questo lavoro, come tutte le scuole, secondo le indicazioni arrivate dalla dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo e dal direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, perché nel caso di accertata positività fossimo rapidamente in grado di dare tutti i recapiti. Alle 10.30 è arrivata l'Usca, che ha eseguito i tamponi rapidi nel nostro ambulatorio Covid, una classe per volta. C'erano tre operatrici e nel giro di una ventina di minuti hanno poi comunicato i responsi ai referenti Covid. Tutti negativi, fortunatamente. E i ragazzi sono poi regolarmente tornati a casa nel consueto orario. Poi è stata la volta dei professori e del personale Ata, negativi anche loro. Tutto si è concluso verso le 14.30».

Se tutto ha funzionato come un orologio è merito anche dell'esperienza maturata giorno dopo giorno e di un lavoro certosino anche da parte delle scuole. «Sinceramente aggiunge la preside Sgarbi - noi con gli uffici non ci siamo mai fermati, abbiamo lavorato tutta l'estate. Ma anche l'Ulss ha lavorato molto bene. Il fatto che già gli elenchi fossero pronti, che siano stati fatti subito i test e che si evitino gli isolamenti, perché è stato valutato che con il professore, sempre stato a grande distanza dai ragazzi, con la mascherina, non ci fossero stati contatti stretti, è l'ottimo frutto di un gran lavoro da parte di tutti. Anche i genitori che erano apparsi titubanti nel dare l'autorizzazione preventiva al tampone a scuola, hanno capito che era un vantaggio per tutti. La paura, che inevitabilmente ci siamo presi, deve servire da monito a mantenere alta l'attenzione. E anche a rivedere le nostre certezze, perché personalmente ero convinta che comunque qualche positività saltasse fuori e che i rischi sarebbero potuti arrivare dai ragazzi, invece abbiamo visto che sono gli adulti, soprattutto i professori che insegnano in più classi, ad essere un potenziale veicolo di contagio. Del resto quando abbiamo avuto l'incontro con il professor Crisanti ci aveva spiegato che nei giovani il tasso di contagio è meno significativo, ancor più se asintomatici».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA