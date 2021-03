MIRA

«Gli anziani vadano a vaccinarsi». Mira, dopo aver pagato duramente la seconda fase della pandemia con oltre 100 vittime, teme la terza ondata, e l'assessore ai Servizi sociali Francesco Sacco lancia un appello: «Invito gli oltre 9mila cittadini di Mira con più di 65 anni a farsi vaccinare. Il vaccino rappresenta ad oggi il metodo più sicuro per non ammalarsi e per non trasmettere agli altri l'infezione. Ci sono troppe assenze ingiustificate agli appelli nei centri vaccinali».

L'assessore Sacco, medico di medicina generale in pensione da circa un anno, era stato contagiato lo scorso novembre, ma è tornato in trincea per collaborare con i medici di medicina generale a Oriago nei tamponi e nelle vaccinazioni, seguendo anche pazienti ed altri malati di Covid. «Purtroppo ho verificato personalmente che ci sono ancora diverse persone, tra chi ha più di 65 anni, che non si presentano nelle sedi vaccinali preposte, che per i miresi è il palazzetto dello Sport di Dolo spiega Sacco . Assenze, spesso non giustificate, che lasciano perplessi anche coloro che si presentano per il vaccino e registrano i vuoti negli appelli. Ricordo a tutti che il vaccino è il metodo più sicuro per evitare il diffondersi della pandemia. Mira, a inizio anno, ha passato momenti tragici e dolorosi, con centinaia di contagi ed il virus ha colpito intere famiglie lasciando dietro di sé molti lutti. Dopo un periodo di relativa calma, però, i contagi stanno tornando a salire avverte l'assessore . È importante prestare la massima attenzione, ma anche sottoporsi al vaccino, per chi può. Ricordo infatti che l'efficacia del vaccino, a distanza di 7 giorni dalla somministrazione della seconda dose si è dimostrata del 95%».

Come avvenuto ovunque, i primi ad essere stati vaccinati sono state le categorie in prima linea, gli operatori socio-sanitari, gli ospiti ed il personale delle strutture residenziali per anziani e le persone con disabilità, ovvero le figure ad alto rischio esposte quotidianamente all'infezione a causa del lavoro o dell'età. «Oltre agli over 65 sottolinea l'assessore Sacco - è iniziata nei giorni scorsi anche la vaccinazione per il personale scolastico presso il palazzetto dello sport di Camponogara. Ricordo a coloro che, per motivi di salute, non potranno recarsi nella sede preposta potranno essere vaccinati a domicilio ma è comunque importante fare il vaccino, per raggiungere l'immunità di gregge e per poter finalmente tornare ad una vita normale».

