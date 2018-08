Allagata due volte in dieci anni: ingenti i danni a casa Menardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TRISTE BISCORTINA Tutto come dieci anni fa, se non peggio. Nell'abitato di Val di Sotto è stata nuovamente allagata la casa di Luca Menardi Ruggeri, che ha dovuto scappare nella notte, assieme alla moglie e al figlio. Era accaduto il 7 agosto 2008; allora in casa c'era Adriana Palla, la madre di Luca, che adesso abita a Mortisa, a un chilometro di distanza. Questa volta non ha avuto problemi con l'alluvione, ma è rimasta isolata per tutta la notte, per il crollo del ponte e la chiusura dello stradone per Pocol. Soltanto al mattino, alla...